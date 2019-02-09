الجيش التشادي يعلن أسر 250 «إرهابيًا» تسللوا من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 فبراير 2019, 03:04 مساء

أعلنت قيادة أركان الجيش التشادي، في بيان السبت أوردته «فرانس برس»، أن القوات التشادية أسرت أكثر من 250  «إرهابيًا بينهم أربعة من القادة» إثر دخول قافلة من المتمردين الى تشاد من الأراضي الليبية في نهاية يناير الماضي.

وقال الجيش، في بيانه، إن «أكثر من أربعين سيارة» دمرت، كما صودرت «مئات قطع السلاح»، مضيفًا أن «عمليات التطهير تتواصل» في منطقة انيدي في شمال شرق تشاد، على مقربة من الحدود مع ليبيا والسودان.

وأعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة العميد أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي ببنغازي: «هناك مخطط لإنشاء دولة متطرفة في جنوب ليبيا ودول الجوار».

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كما أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، حظر الهبوط والإقلاع من وإلى مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية إلا بعد موافقتها.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، في بيان صادر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن غرفة عمليات القوات الجوية حذرت أي طائرة من الهبوط في مجال المنطقة الجنوبية، مشيرة إلى أنه سيتم إجبار أي طائرة على الهبوط، إذا حلقت بدون تصريح في هذا المجال.

وأشارت إلى أنه في حال عدم امتثال الطائرة للأوامر ستعامل كهدف معادٍ، مؤكدة أن أي طائرة أجنبية تهبط حتى في المهابط الترابية ستكون هدفا مشروعا لمقاتلات السلاح الجوي العربي الليبي لأن المنطقة معلن عنها منطقة عمليات حربية وحتى إشعار آخر».

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