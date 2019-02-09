حوار.. بعيرة للوسط: الحوكمة تعيد توازن الدولة الليبية

بات مفهوم «الحوكمة».. أو «الحوكمة الرشيدة» من بين المصطلحات المتداولة على نطاق واسع، وقد فرض الحديث عن الحوكمة والتطوير المؤسسي وإصلاح الإدارة الحكومية نفسه بقوة في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد، خصوصا مع تصاعد شكوى المواطن من نقص كفاءة الإدارة الحكومية، و عزلته عما ما يحدث من تفاعل مؤسسي في أجهزة الدولة وصنع القرار.

ويعد مركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي أحد المراكز البحثية الواعدة التي أخذت على عاتقها نشر الوعي المؤسسي بقضايا إصلاح الإدارة الحكومية التي تلمس حياة المواطنين بشكل يومي، وفي هذا السياق يقدم خدمات البحث والاستشارات والتدريب في ميدان الإدارة الحكومية والتطوير المؤسسي.



مدير المركز د.أنس أبوبكر بعيرة يتحدث لـ«الوسط» عن الحوكمة وفرص تطبيقها في ليبيا، والوسائل الناجعة لتنفيذها، كما يسلط الضوء على تجارب الدول الكبرى والنامية على هذا الصعيد، وكان هذا نص الحوار.

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● نود تسليط الضوء على مفهوم الحوكمة؟

ظهر هذا المصطلح خلال العقود الأخيرة في إدارة المجتمعات التي سبقتنا، كآلية تصحيح للاختلال في جوانب التسيير والخدمة التي تحملها الإدارة الحكومية، والتخفيف من عزلة الناس عن الدولة.

الحوكمة في أبسط صورها هي «إحداث التغيير في دور الحكومة في حياة الناس عبر أدوات ووسائل مؤسسية معينة »، ومن ثم ظهر مفهوم مطور أكثر للحوكمة في تأثيرها الإيجابي وهو مصطلح الحوكمة الرشيدة من أجل السعي نحو تغيير حياة الناس، من خلال الأدوات المؤسسية أو الوسائل الجيدة التي توفرها الإدارة الحكومية.

● وما هي وسائل تنفيذ الحوكمة؟

استحقاق إصلاح شؤون الدولة والمجتمع من خلال الحوكمة الرشيدة لا يقع على عاتق الدولة فقط -حتى وإن كانت الدولة هنا هي القائد أو القاطرة الأساسية التي ستقود التغيير في حياتنا–بل هناك ثلاث ركائز أساسية في تحقيق الحوكمة الرشيدة في داخل المجتمع والدولة هي حوكمة و إصلاح و تطوير الإدارة الحكومية، وحوكمة وإصلاح ثم تطوير القطاع الخاص الاقتصادي في الدولة والمجتمع، من أجل مساعدة الدولة في النهوض الاقتصادي، وحوكمة وترشيد المجتمع المدني، وذلك بتنمية الوعي المؤسسي لديه بقضايا حوكمة الدولة والقطاع الخاص والإصلاح المؤسسي، ليكون الإصلاح المؤسسي شاملاً في الدولة. بالتالي انبثقت مجموعة من الوسائل والآليات المؤسسية التي اعتبرها أصحاب الفكر في هذا المجال وسائل لإصلاح وتقدم الإدارة وإحداثها لتغيير إيجابي في حياة الناس سميت (عناصر أو أدوات الحوكمة الرشيدة من أجل التغيير والإصلاح المؤسسي الشامل).

على سبيل المثال، الركيزة الأولى للحوكمة وإصلاح وتطوير الإدارة الحكومية هي فرض سيادة القانون، واصلاح القيادات الحكومية عبر الاختيار الجيد لهذه القيادات من الرجال والسيدات، وإصلاح النظم والإجراءات في أجهزة الخدمة المدنية.

● وماذا عن الركيزة الثانية للإصلاح؟

أما الركيزة الثانية هي (حوكمة وإصلاح وتطوير القطاع الخاص في الدولة والمجتمع) فإننا نتتبع هنا مدى قدرة الدولة على إطلاق العنان للقطاع الخاص في المجتمع من خلال جودة التشريعات والضوابط والقرارات التي تنظم علاقة القطاع الخاص بالدولة والمجتمع، لكي يرفع عن كاهل الدولة والقطاع العام أعباء التوظيف ويوفر ضرائب وتنافسا إبداعيا (الصحف الخاصة مثلاً أو التنافس بين المصارف الخاصة) كذلك توجيه للقوى العاملة من خارج القطاع العام (يقدر عددهم الآن بأكثر من مليون موظف) .

أما الركيزة الثالثة وهي حوكمة وترشيد المجتمع المدني فقد ظهرت لكي تنهي عزلة الناس عن تصرفات وقرارات حكوماتهم وتنشر الوعي المؤسسي والمشاركة والفهم لما يحدث في الدوائر الحكومية من قرارات تمس حياة المواطن، وتتجسد الوسائل المؤسسية لقياس أي تطور في هذه الركيزة في ضغط المجتمعات المتقدمة على المسؤولين فيها من خلال المساءلة الشعبية للنواب المنتخبين، وضغط المجتمع نحو اختيار قيادات مؤهلة وقادرة على إجراء عملية الإصلاح بعيداً عن المجاملات والتحيز الاجتماعي.

● ما مدى صلاحية تطبيق هذه الوسائل في ليبيا ؟

ما بين عامي 2013 و2015 كان موضوع الحوكمة في ليبيا يشكل جزءاً كبيراً من دراستي لتحضير درجة الدكتوراه حول الحكم الرشيد والتغيير في السياسات العامة بإحدى الجامعات البريطانية، ورصدت غياب الحوكمة لمؤسسات وسياسات الدولة الليبية خلال فترة ثلاثة عقود سابقة، ولكن بين عامي 2003-2010 أعلنت الدولة نيتها تقديم مشاريع إصلاحات كان من ضمنها بعض ركائز الحوكمة سابقة الذكر وبوجود عدد محدود من الوسائل المؤسسية.

● وما الخلاصة التي خرجت بها؟

الدولة عملت بشكل انتقائي ومحدود على ركائز ووسائل الحوكمة خلال الفترة السابقة، فلم تختر منها سوى بعض التحسين لبعض تشريعات بتطوير القطاع الخاص، والمصارف، وسوق المال، ووسائل التطوير الاقتصادي ، أي أن الدولة حاولت إحداث بعض التجميل في ركيزة ترشيد القطاع الخاص دون أي تطوير أو ترشيد للحوكمة على مستوى إدارة مؤسسات الدولة، أو على مستوى المجتمع المدني والمواطنين، فلم يتطور حكم القانون، أو المساءلة، أو فاعلية النظم، أو الإجراءات المهنية الحكومية ولا غيرها .

● كيف يمكن التوعية بأهمية الحوكمة و بوسائل التغيير المؤسسي التي ذكرتها؟

من خلال مقارنة بحثية لبعض تجارب الحوكمة في دول العالم المتقدم والعالم النامي، وجدت أن إحدى أهم وسائل التحسين التي تبدأ من قاعدة المجتمع بالتوازي مع إصلاحات في قمة الجهاز الإداري الحكومي، لتدعيم إصلاح المؤسسات بزخم مجتمعي وحكومي معاً كما حدث في سنغافورة وبعض الدول الأفريقية والعربية ودول أوروبا.

● وما آليات التنفيذ؟

من خلال ما يعرف بمنتديات القضايا والسياسات العامة و تنمية الوعي المؤسسي بأهمية الحوكمة الرشيدة، ويمكن تبنيها من مكونات أساسية تشرف على تطوير الوعي في المجتمع مثل مفوضية المجتمع المدني (في حال توفر قيادة مؤهلة وذات كفاءة مدركة ومدربة لأهمية مثل هذا البعد)، بدلاً من تضييع الوقت في جمعيات ومنتديات شكلية ذات طابع عاطفي وحماسي أكثر منه مهني وذو فائدة للمواطن والمواطنة في ليبيا، لضمان الانسجام في الإصلاح المؤسسي بين قيادات الدولة الواعية المهنية ومسؤولي المجتمع المدني.

● ماذا عن مهمة هذه المنتديات؟

توجيه وتدعيم توجه الناس نحو القضايا المعيشية اليومية التي تهم حياتهم ومحاولة إشراكهم في متابعة عمل الجهاز الحكومي للدولة عبر تنمية وعيهم المؤسسي بقضايا صنع القرار مثل (وضع وتخصيص الميزانيات، والإنفاق، وسن التشريعات، واتخاذ القرار، وآليات الضغط في اختيار المسؤولين).

وإذا نجحت هذه المنتديات في استقطاب عدد كبير من الناس حول تقييم قضايا الحوكمة والقضايا المؤسسية الفنية في الدولة، سيتوفر في المستقبل ما يعرف بالمجتمع المدني المتنور مثل الدول المتقدمة، حيث تضغط الشعوب في اتجاه تطوير الإدارة الحكومية وتحسين المؤسسات والسياسات العامة وتدعيم القطاع الخاص.

● هل هناك علاقة مباشرة بين الحوكمة وبين الإعلام ؟

- نعم، هي علاقة تأثير وتأثر، كلنا الآن يشاهد تأثيرات الإعلام المشتت المبعثر خلف مصالح وأجندات مختلفة على الإدارة الحكومية وعلى معيشة الناس، وكيف زاد تباعد وعزلة المواطن عن القضايا المؤسسية وصنع القرار في الدولة، وهي بلا شك القضايا التي يفترض أنها الأهم بالنسبة إليهم، لأنها تتعلق باحتياجاتهم من سيولة نقدية ومرتبات وإسكان وعمل وبنية تحتية.

إن ابتعاد الإعلام عن الحوكمة يعني مزيداً من العزلة للمجتمع عن الإصلاح المؤسسي، وتقدم الإدارة الحكومية الذين ينعكس تطورهما في شكل خدمات أفضل وجودة حياة أكثر ومستوى معيشة مرتفع حتى ولو تم ذلك بالتدريج، المهم دائماً أن يشعر الناس أن الإدارة الحكومية تغير حياتهم للأفضل.

● وماذا عن محاولتك الإعلامية في هذا الصدد؟

منذ عام 2017 بدأت–وما زلت–في محاولات خلق التوعية الإعلامية بالإصلاح المؤسسي وقضايا الحوكمة عبر برنامج اسمه ليبيا الجديدة بالاشتراك مع الإعلامي فرج بومطيرق الفرجاني، وتناولنا فيه العديد من الحلقات المتخصصة حول اختيار القيادات القادرة على القيام بشؤون الإصلاح المؤسسي وركائز الحوكمة مضافا إليها حلقات حول التقييم المؤسسي لعدد من القطاعات كالتعليم والزراعة والقانون المالي للدولة والنقابات، ولا زلنا مستمرين في ذلك.

ولا شك أن طريق التوعية الإعلامية بأهمية الإصلاح المؤسسي والحوكمة هو درب طويل ويحتاج تحملاً كبيراً.

● هل تتوقع أن تجد الحوكمة والإصلاح المؤسسي قبولاً من أصحاب القرار ؟

يجب اغتنام فرصة وجود اتجاه عالمي متقدم لمحاربة الفساد الحكومي والتوعية بأهمية تعزيز حوكمة الإدارة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع . في الدول التي اعتادت على نمو وترعرع ثقافة الفساد قد تكون مقاومة التغيير كبيرة جداً للحوكمة.

لكنها بلا شك لن تصمد أمام هذا الاتجاه الصحيح خصوصا بعد اقتران الفساد كثيراً بظواهر كالجريمة المنظمة ودعم الإرهاب وتغذية الصراعات المختلفة.

لذلك لا مناص من سيادة اتجاه الحوكمة الرشيدة بعد حين في ليبيا ،خصوصا وأنها طريق قد تمت تجربته من مجتمعات ذاقت مرارة الصراعات الدموية كما في أميركا واوروبا ودول آسيا وبعض الدول الأفريقية الصاعدة بقوة الآن بعد المعجزات الاقتصادية المبهرة التي بدأت تحققها الحوكمة الرشيدة على الاقتصاد، وزيادة رفاهية المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

● هل يمكن تطبيق الحوكمة على مستوى الدولة أو البلديات ؟

كلاهما يفترض أن يعملا معاً في شكل متوازٍ فالحكم الوطني المركزي في بلدان العالم أصبح يفوض كثيراً من صلاحياته للحكم المحلي بسبب تراكم النفقات العامة التي أصبحت تثقل كاهل الميزانية العامة، وتشكل فرصاً كبيرة لازدهار الفساد.

تفويض الإنفاق المالي والاختصاصات وتدبير الموارد المحلية عبر الحوكمة الرشيدة استحقاق ليس سهلا ويحتاج إلى قيادات منضبطة ومدربة، وبينها تفاهم إداري وحكومي مشترك، ولن ينصلح حال البلاد مؤسسياً في الركائز الثلاثة السابقة إلا من خلال توفير قيادة حكومية قادرة على التغيير (رئيس حكومة مؤهل وقادر) يكون بمثابة الرأس العاقل لتوجيه الجسد المترابط وأن يكون معه فريق حكومي مدرب تدريبا عاليا على مواجهة مشكلات الإدارة الحكومية والسياسات العامة واستحقاقات الإصلاح المؤسسي وأن تساندهم بنى مؤسسية عسكرية وأمنية قوية (جيش وشرطة ) مؤمنة بإنفاذ القانون وبالكفاءة والمقدرة المهنية ودور الحوكمة الرشيدة في إصلاح شؤون الدولة والمجتمع والنهوض بالقطاعات الخدمية و التسييرية للمؤسسات العامة مع مراقبة نمو القطاع الخاص بشكل منضبط ودقيق .

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يحضرني في هذا السياق حركة الإصلاح المؤسسي والحوكمة التي ازدهرت سابقاً في الولايات المتحدة الأميركية في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، التي ركزت على ضرورة الاختيار الدقيق لقادة شؤون المدن والحكم المحلي وفصل اختيارهم بشكل مهني قائم على الحوكمة بعيدا عن أية صراعات حزبية أو اجتماعية، أو اعتبارات التحيز السياسي مما أفرز حركة جديدة للمحافظين للمدن وحكام ولايات كانت على درجة عالية من المهنية والإنجاز ومهد ذلك النجاح الطريق لبعضهم لكي يصبحوا رؤساء تاريخيين للولايات المتحدة.