«داخلية الوفاق»: تخريج دفعة لأمن السواحل

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، تخريج دفعة لصالح أعضاء الإدارة العامة لأمن السواحل بالوزارة في مجال البحث والإنقاذ البحري وإنفاذ القانون في البحر.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إن الدورة التي جرى الانتهاء منها أمس الجمعة، استهدفت 22 متدربًا على مستوى ليبيا، واستمرت ثلاثة أسابيع.

يأتي ذلك «في إطار رفع كفاءة منتسبي وزارة الداخلية بإيفاد عدد من أعضاء الإدارة العامة لأمن السواحل لتلقي دورة تدريبية بإيطاليا بمقر أكاديمية الشراكة بين وكالة فرنتكس وبعثة الاتحاد الأوروبي (اليوبام) ووزارة الداخلية الإيطالية».

وكان قسم مكافحة التهريب والتسلل البحري زليتن التابع لمكتب العمليات البحرية بالإدارة العامة لأمن السواحل، أعلن في وقت سابق اليوم، ترشيح 11 عضوًا من منتسبي الإدارة العامه لأمن السواحل لدورة غوص وإنقاذ المستوى الأول، حيث سيتم تدريبهم في إيطاليا.