مدير أمن سبها يتفقد الدوريات المكلفة بتأمين المدينة ويوجه بحسن معاملة المواطن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 فبراير 2019, 02:24 مساء
مدير أمن سبها يتفقد الدوريات الأمنية المكلفة بتأمين المدينة والشوارع،

وجه مدير أمن سبها العميد الساعدي امحمد علي بضرورة اليقظة وتوخى الحيطة والحذر والتأكيد على احترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطن.

وتفقد العميد الساعدي الدوريات الأمنية المكلفة بتأمين المدينة والشوارع، ووقف على مدى انتظام الخدمات وجاهزيتها للتعامل مع أي تداعيات أمنية محتملة بالمزامنة مع تنفيذ الخطة الأمنية بالمشاركة مع الشرطة العسكرية، بحسب بيان صادر عن مديرية أمن سبها.


وتابع مدير أمن سبها آلية العمل وتقسيم الشوارع والمفترقات إلى قطاعات لتأمين كل قطاع والإشراف عليه من قبل المستويات الإشرافية والتأكد من التواجد الدائم لتقليل فرص وقوع الجرائم، كما تابع مدير الأمن عمل البوابات وفق خطة التأمين وتوعية الضباط وأفراد الشرطة بالظروف الأمنية الراهنة.

مدير أمن سبها يتفقد الدوريات الأمنية المكلفة بتأمين المدينة والشوارع،
مدير أمن سبها يتفقد الدوريات الأمنية المكلفة بتأمين المدينة والشوارع،
مدير أمن سبها يتفقد الدوريات الأمنية المكلفة بتأمين المدينة والشوارع،
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