بوشناف يأمر بحجز السيارات ذات الزجاج المعتم ومصادرتها حال تكرار المخالفة

وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم خليفة بوشناف. (صفحة الحكومة الموقتة على فيسبوك)

أصدر وزير الداخلية في الحكومة الموقتة المستشار ابراهيم بوشناف قرارًا يقضي بمنع الزجاج المعتم، وحظر استخدام كماليات سيارات الأمن في سيارات المدنيين.

وأكد وزير الداخلية، في القرار الذي نشرته الصفحة الرسمية للوزارة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه سيتم حجز كل مركبة يخالف صاحبها التعليمات، مطالبًا مديري الأمن بالمناطق، بمصادرة السيارة إدارياً في حالة تكرار نفس المخالفة.

وطالب بوشناف بإغلاق كل المحال التجارية التي تتاجر في الكماليات الأمنية بالمخالفة للقانون ومصادرة تلك الكماليات، مشيراً إلى أهمية التنفيذ والتقيد بالتعليمات الواردة في هذه القرارات.

وأطلقت وزارة الداخلية خطة أمنية بهدف تأمين مدينة بنغازي ومعالجة الظواهر السلبية في الشارع، والاختراقات الأمنية والجرائم.

وكان وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، قال في ديسمبر الماضي، إن تنفيذ خطة تأمين بنغازي جاء ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية، مطالبا المواطنين بالتعاون مع الجهات الأمنية عبر الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.

وشهدت مدينة بنغازي في 18 ديسمبر الحالي، اجتماعا أمنيا كبيرا موسّعاً لكافة القيادات الأمنية لتفعيل الخطة في المدينة.