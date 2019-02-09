بروتوكولات ومؤتمرات لإعادة إعمار ليبيا.. كيف؟

تجدد الحديث عن إعادة الإعمار في ليبيا، تزامنا مع خطوات يخطوها رجال أعمال ومستثمرون لتوفير المواد الخام اللازمة لإطلاق مشروعات تعمير ما خلفته الحرب والانقسام السياسي، لكن مراقبين يتساءلون عن جدوى هذه الخطوات في ظل غياب الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، ومعوقات التبادل التجاري مع دول الجوار.

ففي القاهرة وقعت الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة الإثنين الماضي بروتوكول تعاون مع غرفة مواد البناء المصرية، ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين في مجال مواد البناء، خاصة مع حاجة السوق الليبية لمواد البناء اللازمة لمشروعات إعادة الإعمار.

وفي يناير الماضي استقبلت غرفة القاهرة التجارية وفدا من مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي برئاسة فوزية الفرجاني عضو مجلس الإدارة ومدير فرع بنغازي لبحث سبل التعاون في خطة إعمار بنغازي، فيما من المقرر أن تستضيف بنغازي معرضا متخصصا في مواد البناء خلال شهر إبريل المقبل تحت شعار «صنع في مصر».

وكان اقتصاديون استبشروا بالمعرض والمؤتمر الدولي لإعادة إعمار بنغازي، الذي عــقد مطلع مايو من العام الماضي، وخلص إلى نحو 40 توصية مهمة تمثل خلاصة مناقشات المشاركين، ورأى محللون أن تلك التوصيات هي خارطة طريق مهمة ليس لإعادة الإعمار فحسب، بل تحويل بنغازي إلى مركز استثماري مهم، لكن بقي السؤال عن فرص تفعيل هذه الاقتراحات وتحويلها إلى واقع ملموس.

من جانبه تحدث رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة الليبي محمد الرعيض عن تحديات تواجه مشروعات إعادة الإعمار على صعيد التبادل التجاري مع دول الجوار ومن بينها مصر، ودعا إلى تنشيط حركة الصادرات المصرية الي ليبيا، مشيرا إلى أن حجم التجارة البينية لا يتناسب مع عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين. فيما أكد رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية هاني سفراكس أهمية السير بخطوات جادة نحو تعزيز التبادل الاستثماري بين البلدين، داعيا إلى إزالة العوائق التجارية بين مصر وليبيا.

وظل الحديث عن إعادة الإعمار، يتجدد على نحو موسمي منذ العام 2011، إذ أعلن رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي السابق محمود جبريل، في أكتوبر من العام نفسه عن برنامج لإعادة إعمار ليبيا خلال العشرين عاما المقبلة تتجاوز تكلفته 480 مليار دولار، بواقع 24 مليار دولار سنويا.

ووفق آخر تقديرات البنك الدولي فإن تكلفة إعادة إعمار مرافق البنية التحتية ستبلغ 200 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، لكن التقرير الذي حمل عنوان «الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» قال إن وجود حالة من الاستقرار الأمني السياسي وحلول السلام من شأنه أن يحفز حركة إعادة الإعمار فى الدول المعنية، ويشجع حركة الاستثمار لديها مما يساهم فى زيادة مستويات إنتاج النفط فى ليبيا.

لكن مراقبين يتساءلون عن جدوى الخطوات الحالية مع استمرار الانقسام السياسي بين شرق البلاد وغربها، وعدم وجود حكومة واحدة أوتشريعات موحدة تضمن حماية ودفع الاستثمارات في البنية التحتية، علاوة على ذلك فإن المتابعين يتساءلون عن واقع ومستقبل هذه المشروعات في ظل هشاشة الوضع الأمني مع سيطرة المجموعات المسلحة على غرب البلاد، والعمليات العسكرية للجيش في الجنوب، وتصاعد خطر تنظيمي «داعش» والقاعدة.

على صعيد مواز، يشتد الصراع الدولي على ما يصفها سياسيون بـ«كعكة الإعمار»، إذ تعتبر إيطاليا إحدى أبرز القوى الدولية حضورا في الساحة الليبية، وتسعى جاهدة لتدعيم استثماراتها في هذا البلد. وفي يونيو الماضي، أعلن وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، عن مزيد من الاستثمارات في ليبيا والشراكة الاقتصادية والاستثمار في إنشاء الطرق والبنية التحتية والمستشفيات في ليبيا بناء على طلب من السلطات الليبية وفق قوله.

كذلك تفرض الصين نفسها على المشهد بتعهدات بعودة شركاتها إلى ليبيا، والمساهمة في صندوق إعمار ليبيا، إضافة لفتح سفارة صينية بالعاصمة طرابلس في أقرب وقت ممكن. كما وقعت ليبيا والصين مذكرة تفاهم بشأن انضمام ليبيا إلى مبادرة «الحزام والطريق»، التي أعلنت بكين عنها في 2013 وخصصت للمشاريع، التي ستقام في نطاقها 600 مليار دولار.

وما بين المصاعب المحلية والتحديات الإقليمية والدولية، يبقي الحديث عن إعادة الإعمار محل أماني أكثر منه واقعا، ويقول محللون إن قرار إطلاق شرارة البناء يحتاج إلى إرادة سياسية موحدة وأجهزة ومؤسسات قوية تقوم على حمايته.