صنع الله يبحث مع سفير ألمانيا إنشاء برنامج لتدريب المهندسين الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 فبراير 2019, 12:55 مساء
جانب من اجتماع صنع الله والسفير الألماني (المؤسسة الوطنية للنفط)

استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوكزا، وبحث الجانبان خطط تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع النفط والغاز.

وكان التعليم والتدريب المهني من بين البنود التي نوقشت، خلال الاجتماع الذي عُقد الأربعاء الماضي، إذ اقترح السفير الألماني إنشاء برنامج لتبادل مهندسي النفط الليبيين الشباب للدراسة في الجامعات والمعاهد الألمانية.

كما ناقش الطرفان أيضًا عمل شركة «فنترسهال» في ليبيا، والأعمال التحضيرية لمنتدى الأعمال الليبي - الألماني القادم، وتيسير التعاون بين العديد من شركات الطاقة الألمانية والليبية.

وشدد صنع الله على تعاون شركة نفط الشمال الأوروبي المستمر مع الشركات الألمانية، ودعا إلى الاستثمار في مشاريع النفط والغاز الليبية، وجدد تأكيده على أنّ مؤسسة النفط تضطلع بمهمّة واحدة، تتمثّل في تطوير قطاع النفط والغاز الليبي، والنهوض بالاقتصاد الوطني، مشدّدا على ضرورة إبقاء المؤسسة مستقلّة وبعيدة عن كلّ التجاذبات السياسية.

حضر الاجتماع دافيد قودش نائب رئيس البعثة الألمانية في ليبيا، وصلاح بن علي مدير مكتب التعاون الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط.

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