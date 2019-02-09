وزير «تعليم الوفاق» يطالب بتسليم قاعدة بيانات القطاع المحدثة قبل 14 فبراير

وزير التعليم يتفقد سير العمل بمشروع تحديث قاعدة البيانات الإحصائية الشاملة للقطاع. (صورة من تعليم الوفاق)

طالب وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني الدكتور عثمان عبد الجليل، بتسليم قاعدة البيانات الإحصائية الشاملة للقطاع، قبل 14 فبراير الجاري.

وأكد الوزير ضرورة الانتهاء من كافة جوانب العمل بمشروع تحديث قاعدة البيانات في الموعد النهائي الذي سبق وأن حددته الوزارة في 14 من الشهر الجاري، مثمنا جهود فريق العمل بالمشروع، داعيا إياهم إلى التكاتف من أجل إنجاز هذا الاستحقاق الوطني، حسب ماجاء في بيان الوزارة الصادر مساء أمس.

وقال مدير إدارة الإحصاء بالمركز ومدير المشروع جمال إندير، إن هدف المركز من تحديث قاعدة البيانات هو إنشاء نظام معلومات موحد وشامل يتمتع بأعلى مستويات الجودة، بحيث يكون مصدر البيانات والإحصائيات الرئيس لجميع الجهات المحلية والدولية. وأضاف: «لا يمكن التطوير من القطاع ما لم تكن هناك قاعدة بيانات شاملة ومحدثة تحديثاً دورياً».

كان الوزير تفقد مراحل تطور المشروع، بمركز المعلومات و التوثيق، بحضور مدير عام المشروع جمال إندير والفريق الفني التابع له، حيث قدم الأخير عرضاً أوضح خلاله الهيكل التنظيمي لمركز المعلومات والتوثيق، والتقسيم الإداري لمراقبات التعليم بالمناطق، واختصاصات إدارة الإحصاء وتحليل البيانات، إضافة إلى أهمية البيانات الإحصائية الخاصة بالوزارة وأهداف مشروع تحديث قاعدة البيانات الإحصائية ومبررات تحديثها، ومحاور المشروع والجدول الزمني للتنفيذ، فضلاً عن آلية معالجة البيانات والمؤشرات المستهدف استخراجها.

مشروع تحديث قاعدة البيانات الإحصائية الشاملة للقطاع. (صورة من تعليم الوفاق)

وزير التعليم يتفقد سير العمل بمشروع تحديث قاعدة البيانات الإحصائية الشاملة للقطاع. (صورة من تعليم الوفاق)

وزير التعليم يتفقد سير العمل بمشروع تحديث قاعدة البيانات الإحصائية الشاملة للقطاع. (صورة من تعليم الوفاق)

وزير التعليم يتفقد سير العمل بمشروع تحديث قاعدة البيانات الإحصائية الشاملة للقطاع. (صورة من تعليم الوفاق)

وزير التعليم يتفقد سير العمل بمشروع تحديث قاعدة البيانات الإحصائية الشاملة للقطاع. (صورة من تعليم الوفاق)