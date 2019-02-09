من السودان إلى ليبيا ثم رومانيا.. رحلة أم وأطفالها الستة بحثًا عن الأمان

اللاجئة السودانية حواء داوود تتحدث مع مسؤولي الأمم المتحدة في مركز عبور الطوارئ في تيميشوارا ، رومانيا.

فرت وأطفالها الستة من مناطق الحرب والنزاع في دارفور شمالا إلى ليبيا، لتكتشف أن البلد العربي المجاور انزلق هو الآخر إلى حالة من الفوضى، إلا أن بابًا آخر فتح أمامها، حيث قامت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بإجلائها و51 آخرين من سورية وإريتريا والسودان، ليصبحوا الآن ضيوفا مؤقتين على الحكومة الرومانية التي تدير مركز العبور للطوارئ، إلى أن يعاد توطينهم.

«أريد أن أصل مع أبنائي إلى أي بلد أوروبي نتعامل فيه مثل البشر، مثلنا مثل أي شخص آخر، حيث يمكننا تعليم أطفالنا»، هكذا نقل الموقع الرسمي للأمم المتحدة عن السيدة حواء داوود التي فرت وأطفالها الستة من دارفور، قولها إن والد أطفالها «توفي بعيدا. وكل ما أريده هو أن يتوفر لهم تعليم وحياة جيدة».

وكان ابن حواء، الشاب محمد يدرس الطب في ليبيا ولكن الحرب وانعدام الأمن هناك أوقفا رحلة تحقيق حلمه وتطلعاته.

«لن يكون لدينا ما نفعله إذا عدنا إلى الوطن. لا شيء، ولا عمل، ولا تعليم. ولا توجد هناك حياة»، بهذه الكمات تحدث اللاجئ السوداني محمد عمر، 26 عاما ، مع مسؤولي الأمم المتحدة في مركز عبور الطوارئ في تيميشوارا، برومانيا.

ومحمد في الأصل من دارفور وقد عاش في ليبيا منذ عام 2006 حيث درس لأربعة أعوام في كلية الطب. وهو يأمل في مواصلة دراسته في النرويج ويصبح طبيبا.

ووصلت مجموعة اللاجئين هذه على متن رحلة جوية تجارية عادية أقلعت من طرابلس في وقت مبكر من 5 ديسمبر ووصلوا إلى تيميشوارا في رومانيا فجر 6 ديسمبر، بعد أن عبروا جواً عن طريق إسطنبول وبوخارست.

ويسعى برنامج الإجلاء التابع لمفوضية شؤون اللاجئين إلى ترحيل الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، من ليبيا.

وتقول كاميليا نيتون الموظفة الميدانية بالمفوضية إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة تحاول «إعطاء الأولوية للأكثر ضعفا من بين الفئات الأكثر عرضة للخطر»، وإن هذه الفئة تشمل النساء المعرضات للخطر والأطفال اليتامى والناجين من التعذيب.

وتشير المفوضية إلى أن المركز الروماني هو محطة آمنة يلتقي عندها اللاجئون مع مسؤولي الهجرة القادمين من بلدان المقصد النهائية، التي تقبل طلبات اللاجئين لإعادة توطينهم الدائم، مثل النرويج والمملكة المتحدة. وفي انتظار الضوء الأخضر للعبور، يتلقى هؤلاء دروسا لغوية وثقافية. وتتراوح الفترة الممتدة من الإجلاء إلى إعادة التوطين بين شهرين وثلاثة أشهر.

اللاجئ السوداني محمد عمر ، 26 عاما