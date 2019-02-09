غسان سلامة يسابق الزمن لإنقاذ خطته في ليبيا

المبعوث الأممي غسان سلامة ووزير الخارجية سامح شكري. (الإنترنت)

خاض مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة خلال الأسبوع المنقضي جولة مناقشات في القاهرة عندما التقى مسؤولين مصريين والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في إطار محاولات تفكيك «حصار» فشل خطته وإنقاذ خطوات الطريق التي يعكف على التحضير لها حاليًا، وتستهدف عقد الملتقى الوطني الجامع خلال الفترة القليلة المقبلة.

جاءت جولة سلامة في أعقاب جدل أثير الأسبوع الماضي بعد حملة انتقاد وصلت حد اعتباره «جزءًا من الأزمة»، وطالبت بتنحيته من مهمته في ليبيا، عندما قال في إحاطته أمام مجلس الأمن :«إنّ الوضع في الجنوب الليبي لا يزال متدهورًا ومثيرًا للقلق، واصفًا المنطقة بـ«خاصرة ليبيا الضعيفة»، ما اعتبره أنصار الجيش ومؤيدو عمليته التي أعلنتها قيادته العامة الأسبوع قبل الماضي تحت عنوان «تطهير الجنوب» تجاهلاً لدور الجيش في مكافحة الإرهاب وما حققه في هذا الاتجاه.

وعلى هامش زيارة القاهرة تحدث غسان سلامة مع صحيفة «الشرق الأوسط»، مدافعًا عن موقفه، إذ قال إنّ الهجوم على شخصه لا يزعجه، وأنّ بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعمل بشكل محايد، كما اعتبر أنّ رهن إجراء الانتخابات بجمع السلاح يكلف سنوات من الانتظار.

وفي محاولة لتخفيف الضغوط عن كاهله، عبّر سلامة عن تفاؤله إزاء حل الأزمة الليبية وفق المسار السياسي خلال العام الحالي، لكنّه ربط ذلك بـ«اتفاق الأطراف الفاعلة»، فيما اعتبر أنّ الهجوم الذي طاله جيد ولم يزعجه وكان يتوقعه.

ونفي سلامة اتهامات أنصار القوات المسلحة والمشير خليفة حفتر بشأن عدم اعترافه بالجيش، معتبرًا أنّ هذا أمر خاطئ، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «البعثة تعمل في ليبيا بصورة تشبه الجواهرجي»، على حد تعبيره.

وقال سلامة إنّ الانتقادات التي تطاله تعني أنّه «يعمل من أجل تغيير الأوضاع في ليبيا إلى الأفضل»، معتبرًا في الوقت نفسه أنّ هذه الانتقادات وراءها أسباب كثيرة، فيما عاد ليشير إلى أن الهجوم عليه ينقسم بين من يرونه كمن يحكم ليبيا وآخرون يقولون إنّه متقاعس ولا يعمل، وهو ما استند إليه لتدليل أنّ ظاهرة الهجوم على شخصه طبيعية وتعني أنهه يبذل جهودًا للوصول إلى حلول توافقية بشأن المسار السياسي، متابعًا: «حقيقة الأمر أن كل طرف يفرح عندما تقف بعثة الأمم المتحدة إلى جانبه، ويريد منها أن تتقدم أكثر، لكن عندما يشعر بأنها أقرب إلى طرف آخر يوجه إليها اتهامات بأنها تتدخل في الشؤون الليبية».

وانتقل غسان سلامة للحديث عما وصفها بـ«مشروعات جديدة يقوم بها حاليًا»، لكنّه لا يرغب في تناولها بالإعلام، لكنه أشار إلى أن ليبيا تضم قرابة 15 مليون قطعة سلاح في أيدي المواطنين، وذلك يرجع إلى أن ترسانة معمر القذافي التي تركها كانت كبيرة، هذا فضلاً عن السلاح الذي لا يزال يدخل البلاد، لافتًا في هذا الصدد إلى أنّه بصدد اتخاذ إجراءات عملية، من بينها مراقبة مصادر دخل وإنفاق المصرف المركزي في طرابلس ومدينة البيضاء.

وفي إشارة إلى إنفاق جزء من الأموال الليبية على السلاح، قال غسان سلامة إنّ الأموال «تنفق على السلاح وغيره، لكن كشف سبل الإنفاق أمر في غاية الأهمية والشفافية»، منوهًا بأنّ «كثيرًا من الليبيين يتأففون ويقولون إن أموال البلد لا تنفق في خدمة الشعب، ومصالحه واستقراره وأمنه بشكل صحيح»، لافتًا إلى أنّ ثمة نتائج عملية فيما يتعلق بالسلاح، وأنّ «الحديث عن تأجيل الانتخابات لحين جمع السلاح فسوف ننتظر لسنوات، بالتالي ما يجب أن نفعله على الأقل هو إسكات صوت المدافع، وليس بالضرورة جمع السلاح»، منوهًا بأنّ «هناك تجاوبًا مع إسكات المدافع، وهذا ما تم إثباته خلال وقف إطلاق النار بين طرابلس وترهونة في سبتمبر الماضي».

واعترف المبعوث الأممي بوقوع «بعض الخروقات والاشتباكات، لكنها كانت محدودة، ولم تستمر أكثر من يومين، وتكرر الأمر ذاته خلال منتصف يناير الماضي، لكن بالإجمال فإن الهدنة ما زالت قائمة، ونسعى لمنع حدوث أي اشتباك، حتى قبل وقوعه، وهذا أمر لا يتحدث عنه الإعلام».

وانتقل سلامة للحديث عن تحركات دولية بشأن السلاح، حيث تتواصل لجنة متخصصة من خبراء معنيين بمجال السلاح، مباشرة مع مجلس الأمن، حيث ترصد وتعلن عن كل ما يصل إليها من أدلة حول تصدير السلاح إلى ليبيا.

كما عزا المبعوث الأممي معضلة انتشار السلاح القائمة في ليبيا إلى ترسانة معمر القذافي الهائلة، إضافة إلى تدفق مستمر للسلاح إلى البلاد التي تشهد فوضى منذ الإطاحة بالنظام السابق.

وتقدر الأمم المتحدة وجود نحو 15 مليون قطعة سلاح في أيدي المواطنين. فيما يشير المبعوث الأممي في حواره المذكور على «نتائج عملية» تمّ تحقيقها في هذا الخصوص، رافضًا في الوقت ذاته الطرح القاضي بتأجيل موعد الانتخابات لحين جمع السلاح، لأن ذلك «سيجعلنا ننتظر لسنوات».

سياسيًا قال غسان سلامة إنّ الليبيين تحمسوا للملتقى الوطني وأنّ أحدًا لا يمكنه تعطيل انعقاده، لافتًأ إلى أنّ البعض ينظر إلى الملتقى الوطني وكأنه جسم جديد سيضاف إلى الأجسام القائمة، وأحياناً يرونه مجرد اجتماع.

وتابع: «في تقديري هو ملتقى مهم. لكن إطاره الزمني تحدده تفاهمات الأطراف الفاعلة على الساحة الليبية، ونحن نسعى لتقريب وجهات النظر كي يتمكن الملتقى من وضع ميثاق للعمل في المستقبل بين الجميع، وقد سعدت جداً خلال الأسابيع الأخيرة للتقارب الذي حصل بين بعض الأطراف في البلاد، التي كانت لا تتحدث فيما بينها، وبدأت تتفاعل، وسبق أن أعلنت أن الملتقى الوطني سوف ينعقد خلال الربع الأول من عام 2019. ولايزال أمامنا الوقت، وبالتالي لم يحدث أي تأجيل. الموعد قائم والعمل متواصل مع جميع الأطراف».

وقال سلامة إنه سيبدأ خلال ساعات جولة جديدة من التفاوض بين جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا بهدف سد الفجوة القائمة، قائلاً: «هناك نقاط عدة، بعضها قديم تم التوصل إلى حل لها بنجاح، لذا أنا متفائل، وسألتقي رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ثم المشير خليفة حفتر، ثم المستشار عقيلة صالح».

وفي تصريح لتلفزيون «هيئة الإذاعة البريطانية» قال سلامة إنه «لن يحدد موعدًا قبل أن يشعر بتوصل الفرقاء الليبيين إلى الحد الأدنى من عناصر التسوية التاريخية»، مؤكدًا أن أمامه الكثير لعمله في هذا الاتجاه، وأن «هناك خلافات بين إيطاليا وفرنسا تنعكس على الملف الليبي»، مناشدًا الجانبين بإبعاد الملف الليبي عن تلك الخلافات، لكنه عاد ليعرب عن تفاؤله بحل المسار السياسي في البلاد خلال العام الحالي حال اتفاق الأطراف الفاعلة.

وعن زيارته إلى مصر قال إنه التقى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، لاستمرار التواصل الدائم، وكذلك وزير الخارجية سامح شكري، وبعض المسؤولين، بهدف دعم الجهود التي تقوم بها مصر في مجال دعم وتوحيد الجيش الليبي.