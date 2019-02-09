حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت (9 فبراير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار متفرقة على أغلب مناطق الشمال الشرقي، بينما يميل الطقس للاستقرار على مناطق الشمال الغربي والجنوب.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق، فيما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحـرارة القصوى بين (13-18) مْ تصل إلى (20) مْ على ابونجيم، فيما تتحول الرياح يوم الإثنين إلى جنوبية غربية على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:

فرصة سقوط أمطار متفرقة اليوم على المنطقة الممتدة من أجدابيا إلى الجبل الأخضر ومناطق الدواخل يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً من مساء اليوم إلى شمالية غربية.

وتتراوح درجـات الـحرارة القصـوى بين ( 14 – 19 ) مْ ولاتتجاوز (13) مْ على المرتفعات الجبلية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً على الحمادة ومناطق الجفرة، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية شرقية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (16- 19) مْ.

الكفرة - تازربو - السرير:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على السرير والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (18- 20).

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على معظم مدن ومناطق ليبيا: