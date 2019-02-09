المشري يبحث مع أعضاء بالكونغرس الوضع في ليبيا والعلاقات المشتركة

المشري خلال لقائه أعضاء بالكونغرس في يوم الإفطار الوطني. (صورة من الأعلى للدولة)

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مع عدد من أعضاء الكونغرس والقادة السياسيين في العاصمة واشنطن، الوضع في ليبيا والعلاقات المشتركة.

جاء ذلك خلال مشاركة المشري، تلبية للدعوة التي وجّهت إليه من الكونغرس الأميركي، في يوم الإفطار الوطني بالعاصمة واشنطن، والذي افتتحه الرئيس دونالد ترامب، بحضور نائبه ووزراء الحكومة والنائب العام، وأعضاء من الكونغرس، وعدد كبير من رؤساء الدول بينهم إلير ميتا رئيس دولة ألبانيا و نانا أكوفو أدو رئيس دولة غانا.

وقال المكتب الإعلامي المجلس الأعلى للدولة، إن الحفل الذي يعقد في فبراير من كل عام يهدف إلى تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات، حيث التقى المشري خلاله، عددًا من أعضاء الكونغرس والقادة السياسيين لمناقشة الوضع في ليبيا والعلاقات المشتركة.

وكان المشري، التقى الأربعاء، مسؤول الشؤون المغاربية بوزارة الخارجية الأميركية جاشوا هاريس، خلال زيارته التي يجريها بدعوة من الكونغرس إلى العاصمة واشنطن.

وعبر رئيس المجلس الأعلى للدولة، عن أمله في أن تكون الولايات المتحدة شريكا استراتيجيا لليبيا، مؤكدا أنه لا يطلب دعمها طرفًا دون الآخر، لكن المطلوب مساعدة ليبيا في الحد من التدخلات الدولية السلبية.

وأضاف المشري، أن مجلس الدولة «في تناغم» مع البعثة الأممية، مشيرًا إلى أنه شكل لجنة لمتابعة الملتقى الوطني الجامع، وأن رؤية المجلس للحل في ليبيا تتلخص في إجراء الاستفتاء على الدستور في أقرب وقت وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، وخروج كل الأجسام الحالية من المشهد.

المشري خلال لقائه أعضاء بالكونغرس في يوم الإفطار الوطني. (صورة من الأعلى للدولة)

المشري خلال لقائه أعضاء بالكونغرس في يوم الإفطار الوطني. (صورة من الأعلى للدولة)

المشري خلال لقائه أعضاء بالكونغرس في يوم الإفطار الوطني. (صورة من الأعلى للدولة)

المشري خلال لقائه أعضاء بالكونغرس في يوم الإفطار الوطني. (صورة من الأعلى للدولة)