اتفاق بين «بلدي صبراتة» ووزارة الصحة حول إنشاء 20 وحدة سكنية

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | السبت 09 فبراير 2019, 03:37 صباحا

اتفق عميد بلدية صبراتة مفتاح البريشني مع وزير الصحة بحكومة الوفاق أحميد محمد بن عمر علي إنشاء 20 وحدة سكنية متكاملة بجانب مستشفي الاورام بالبلدية.

وقال المكتب الإعلامي إن «البلدية ستتولي ادارة المشروعات بالمجلس البلدي  اعداد الخرايط والمقايسة إعتبار من الاسبوع القادم».

وزار وزير الصحة  مستشفي الاورام والمستشفي التعليمي حيث جرى الاتفاق علي «استكمال مشروع العلاج بالاشعة بحضور الشركة المنفذة وإعطاء الاذن لشركة الصداء بإضافة جهاز جديد كما تم إعطاء الإذن من الوزير لعلاج مشكلة الصرف الصحي بالمستشفي بأسرع و قت ممكن».

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