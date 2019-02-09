«الصليب الأحمر» يرسل شُحنة من الأدوية إلى درنة

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | السبت 09 فبراير 2019, 02:49 صباحا

أرسلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر شُحنة من الأدوية والمُستلزمات الطبية إلى مشتشفيات مدينة درنة.

وقال المركز الإعلامي للهلال الأحمر الليبي فرع درنة إن «شُحنة الأدوية جرى نقلها إلى مستشفى الهريش».

بينما نقل الهلال الأحمر الليبي «المُستلزمات الطبية جرى تسليمها الى مخازن مستشفى الوحدة العلاجي درنة».

وتشهد المدينة القديمة وسط درنة اشتباكات بين «قوات الجيش والإرهابيين هي الأعنف من نوعها».

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وأشار المصدر إلى أن «التحرير النهائي للمدينة القديمة بمدينة درنة قد يعلن خلال 24 ساعة حيث حسمت المعركة الأخيرة لصالح قوات الجيش ولم يتبقى إلا عملية تأمينها».

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