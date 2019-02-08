«بلدي طبرق» يجتمع بضباط مديرية الأمن الرافضين لتكليف رئيس لهم من خارجها

بحث رئيس اللجنة التسييرية لبلدية طبرق أمس الخميس مع مدير أمن طبرق ومجموعة من ضباط المديرية رفضهم تكليف ضابط من خارجها ليشغل منصب مدير الأمن بها معللين ذلك بأن المديرية بها مجموعة من الضباط «الأكفاء برتب قيادية وهم أحق بهذا المنصب».

وقال رئيس اللجنة التسييرية لبلدية طبرق فرج هاشم بوالخطابية في كلمة أمام منتسبي مديرية أمن طبرق إن «القرار جاء بصورة تعسفية بحق ضباط المديرية الأكفاء فهم أولى من غيرهم بهذا المنصب لخبرتهم الواسعة في المديرية والمدينة بشكل عام.

وأثنى بوالخطابية على دور العديد من «ضباط المديرية لمحاربة الظواهر وقيادة الحملات الأمنية بكل نجاح وخص مدير الأمن عقيد فرج إبراهيم لبسط الأمن في المدينة بشكل واضح».

من جانبهم أكد ضباط المديرية أن هناك «انسجامًا واضحًا بينهم وبين المدير الحالي وأن هناك خططًا أمنية ومشاريع يسعون لتنفيذها بغية تأمين المدينة والقضاء على الظواهر السلبية فيها».