مخاوف من اندلاع صراع في الجنوب الليبي

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يجتمع بأمراء المناطق العسكرية الوسطى والغربية وطرابلس

بعد مرور أسبوعين على انطلاق عمليات الجيش في جنوب البلاد، جاءت إدانة المجلس الرئاسي لهذا التصعيد العسكري الذي اعتبره «تصفية حسابات سياسية»، وهو ما أثار مخاوف المتابعين للشأن الليبي من صراع مرتقب، خصوصا عقب قرار السراج تعيين آمر للمنطقة العسكرية الجنوبية.

وتعاني مدن الجنوب الليبي منذ إسقاط نظام العقيد معمر القذافي في العام 2011. من أزمات عديدة متفاقمة، أبرزها: غياب مظاهر للدولة بشكل حقيقي، وتغوّل متمردين تشاديين ومرتزقة من دول أفريقية في الصحراء المترامية، وتزايد نشاطات العصابات المتاجرة بالبشر.

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وأعلنت الكتيبة 128 مشاة سيطرتها الكاملة على منطقة الاشتباكات بغدوة الواقعة جنوبي مدينة سبها، وذلك بعد معارك استمرت لسبع ساعات، فجر الجمعة ضد «قوات مرتزقة تشادية».

وكانت القيادة العامة للجيش أعلنت في 15 يناير، انطلاق عملية عسكرية تحت شعار «تطهير مناطق الجنوب الغربي للبلاد من إرهابيي تنظيمي داعش والقاعدة، والعصابات الإجرامية».

ويقول محللون إن الحدود التي تمتد على طول 4389 كيلومترا وتتقاسمها ليبيا من الجنوب مع السودان وتشاد والنيجر، أضحت هاجسا أمنيا ومعبرا مفتوحا للجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية، لتشكل عائقا أمام استعادة الأمن وتوجيه التنمية في مناطق الجنوب.

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وحسب الناطق الرسمي باسم الجيش العميد أحمد المسماري، فإن «القوات المسلحة لقنت قوات المرتزقة التشادية التي تساندها فلول الجضران والإرهابيون الهاربون من بنغازي درسًا في فنون القتال وتلحق بها خسائر كبيرة في منطقة غدوة. وتودع ثلاثة شهداء من أبطالها الشجعان».

وشهدت مدينة غدوة هدوءًا حذرًا، بعد المواجهات عنيفة بين قوات الكتيبة 128 مشاة والمرتزقة التشاديين، فيما ترصد القوات المسلحة كافة المطلوبين بمدن ومناطق الجنوب سواء التابعين للتنظيمات الإرهابية أو الجماعات المارقة والخارجة عن القانون والمجموعات المسلحة غير الليبية.

ومن بين الأهداف المعلنة للعملية العسكرية في الجنوب، القضاء على عناصر تنظيم «داعش» والقاعدة.

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وكان الجيش أعلن على لسان ناطقه الرسمي القضاء على إرهابيين مطلوبين دوليا، مشيرا إلى نجاحها أيضا في إعادة الحياة إلى مدينة سبها بعد طرد الميليشيات والعصابات منها. ومن بين هؤلاء أبو طلحة الحسناوي، الذي يعتبر أهم قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي في ليبيا، وله سجل حافل بالأعمال الإرهابية تمتد من ليبيا إلى سوريا والعراق.

وفي تطور مفاجئ، جاء انتقاد المجلس الرئاسي القصف الجوي على مرزق تسبب «في أضرار مادية وترويع للمواطنين الأبرياء وإصابة أعداد منهم» داعيا «إلى التوقف الفوري لمثل هذه الأفعال حفاظا على السلم الأهلي وحقنا للدماء». وأكد أن «مكافحة الإرهاب بكافة أنواعه وأشكاله والجريمة المنظمة والقضاء على الدخلاء والمرتزقة الذين دنسوا أرضنا هو هدفنا جميعا ولا تنازل عنه»، لكنه رأى أن ذلك «لا يتحقق

بالاندفاع نحو حلول عسكرية تهدد أمن المدنيين وحياتهم»، مشددا على ضرورة «توحيد الجهود والتنسيق من خلال عمل مدروس منظم وشامل، وترتيبات أمنية موحدة».

المجلس الرئاسي، وفي تصعيد للهجة الانتقاد اعتبر «إن هذه التصرفات ستعيدنا إلى الوراء، ونحن على أبواب حل الأزمة في بلادنا عبر توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات، لتجتاز بلادنا المحنة ونصل بها إلى بر الأمان». وأكد البيان أن «الجنوب يمثل أهمية بالغة لاستقرار ليبيا، لا يجب أن يصبح ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو يكون مدخلا للفتنة بين مكوناته الاجتماعية والثقافية، وهذا ما لن نسمح بحدوثه أبدا».

وفي خطوة أخرى، جاء قرار رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش فائز السراج، الثلاثاء، تعيين الفريق ركن علي سليمان محمد كنه آمرًا لمنطقة سبها العسكرية.

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مراقبون يقولون إن نجاح عملية الجيش في الجنوب، ستحقق عددا من الأهداف العسكرية والاستراتيجية في اتجاه تحرير كافة الأراضي الليبية، لكن سؤالا آخر يدور حول مستقبل الوجود الفرنسي في الجنوب الليبي، ومستقبل السيادة الليبية أمام هذا الدور المتصاعد.

وعلى نحو مفاجئ، جاء إعلان الجيش الفرنسي أنّ مقاتلاته قصفت أهدافًا في شمال تشاد الأحد الماضي، دعمًا لقوات من الجيش التشادي سعت لصد قافلة مسلحين ، توغّلت عبر الحدود قادمة من ليبيا.

الجيش الفرنسي أشار–وحسب بيان رسمي–إلى تدخل طائرة ميراج 2000 تابعة للقوات المسلحة الفرنسية بالتعاون مع جيش تشاد في شمال البلاد لقصف قافلة من 40 سيارة بيك أب تابعة لجماعة مسلحة من ليبيا بعدما توغّلت في عمق الأراضي التشادية.

سياسيا، جاء التعليق على لسان الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آنييس فن دور مول التي قالت في بيان نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية إن «العمليات الأخيرة للجيش الوطني الليبي أتاحت إمكانية القضاء على أهداف إرهابية كبيرة والتي على المدى البعيد، بإمكانها تعطيل أنشطة المتاجرين بالبشر الذين ابتلوا ولازالوا هذه المنطقة بين الساحل والمتوسط».

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وأشارت دورمول إلى أن العمليات العسكرية تشمل «أيضًا حقول النفط» ولفتت إلى أن «فرنسا في هذا الصدد تؤكد من جديد أن النفط هو مورد وطني، يجب أن يستفيد منه جميع الليبيين وأن يكون تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط التي مقرها في طرابلس».

كما أكدت أن فرنسا ملتزمة «بوحدة وسيادة واستقلال ليبيا. وتدعم جميع القوى الليبية التي تحارب الإرهاب». وشددت على أن «فرنسا تؤكد من جديد أن الهدف هو توحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلد تحت سلطة حكومة مدنية، تستمد شرعيتها من الانتخابات».

وشددت فان دور مول على ضرورة «توحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية تحت سلطة الحكومة المدنية التي تستمد شرعيتها من الانتخابات»، مؤكدة أن «هذا هو هدف الشعب الليبي وهذا هو ما يقوم به المبعوث الأممي غسان سلامة الذي يحظى بكامل دعمهم».

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وجاء هذا الإعلان متزامنا مع تصريحات المستشار السابق في وزارة الخارجية الفرنسية ، التي أكّد خلالها أنّ فرنسا تقف بكل قوة مع الجيش الليبي، في جميع عملياته العسكرية، مشيرًا إلى وجود قوات فرنسية في الجنوب الليبي، في الوقت الذي تنتشر فيه قوات إيطالية بمناطق في غرب ليبيا.

كما جاءت هذه العملية الخاطفة بعد يوم مع استهداف سلاح الجو الليبى ، تجمعات للمرتزقة التشاديين وحلفائهم خلال تواجدهم على الأراضى الليبية بضواحى منطقة مرزوق جنوبى غرب البلاد. وحسب بيان رسمي صادر عن الجيش فإن الغارة الجوية خلفت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد للمرتزقة التشاديين، مؤكدة أن مقاتلات سلاح الجو الليبي عادت إلى قواعدها سالمة.