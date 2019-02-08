وقفة احتجاجية في بنغازي لدعم الجيش والمطالبة برحيل سلامة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 فبراير 2019, 09:53 مساء

نظم العشرات من ناشطي المجتمع المدني وقفة احتجاجية في بنغازي لدعم الجيش والمطالبة برحيل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

ورفع المحتجون صورًا لغسان سلامة ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج واللواء أسامة الجويلي واللواء علي كنه وعليها علامات «X» باللون الأحمر وكُتب عليها«أهالي بنغازي يطالبون برحيل غسان سلامة» و«ليبيا ليست للبيع أو المساومة» و«لا مكان للخونة في ليبيا» و«السراج وسلامة وجهان لعملة واحدة».

يذكر أن الناطق باسم القيادة العامة، العميد أحمد المسماري، اعتبر أن المبعوث الأممي غسان سلامة «أصبح جزءًا من الأزمة» وأنه «أنكر» دور القوات المسلحة الليبية في تأمين البلاد، وذلك خلال الإحاطة الأخيرة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة أمام مجلس الأمن.

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