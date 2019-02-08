الحكومة الموقتة ترسل 100 شاحنة محملة بالسلع التموينية إلى الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط: أحمد المقصبي | الجمعة 08 فبراير 2019, 08:51 مساء

أرسل صندوق موازنة الاسعار بالحكومة الموقتةقافلة من 100 شاحنة محملة بالسلع التموينية إلى الجنوب، وذلك «دعما لأهالي الجنوب».

وقال مدير عام صندوق موازنة الاسعار جمال اعويد لـ«بوابة الوسط» الجمعة «قمنا بتجهيز قافلة من 100 شاحنة تحمل دقيق للمخابز  والارز وزيت الطهي والطماطم المعجون والسكر».

وأشارجمال اعويد إلى أن هذه القافلة هي «الدفعة الأولى دعما لاهالي الجنوب الليبي والذي تخوض فيها القوات المسلحة حملة عسكرية اطلقها القائد العام المشير خليفة بلقاسم حفتر لتطهير من العصابات التشادية والتنظيمات الارهابية».

يذكر أن عميد بلدية سبها، حامد الخيالي قال الأربعاء الماضي إن مدينة سبها «تعاني نقصًا شديدًا في مادة الدقيق بالإضافة إلى أن المشكلة الأساسية في المدينة الآن هي السلع التموينية والغذائية وأسعارها المرتفعة».

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