«صحة الوفاق» إكمال المشاريع المتوقفة في صبراتة وصرمان.. والمستشفيات تعمل بكامل طاقتها قبل رمضان المقبل

وفد من وزارة الصحة يزور المرافق الطبية في صبراتة وصرمان (وزارة الصحة)

قام وفد من وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني بزيارة ميدانية إلى صبراتة وصرمان والمناطق المجاورة، حيث التقى مديري المستشفيات والمراكز الصحية، لمناقشة أوضاع القطاع الطبي بالمنطقة.

وضم وفد وزارة الصحة وكيل عام الوزارة د.محمد هيثم، ومديري الصيدلة، والشؤون الطبية، والقانونية، والمستشفيات؛ حيث تفقد المستشفيات والمرافق الصحية الواقعة ضمن بلدية صبراتة وبلدية صرمان.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الزيارات التفقدية التي يجريها وكيل عام الوزارة للمستشفيات والمراكز والمرافق الصحية بهدف تحديد احتياجاتها الفعلية وتفعيلها للعمل بكامل طاقتها.

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وتفقد الوفد سير العمل داخل مستشفى صرمان العام، والمعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة، والوقوف على سير العمل في المستشفيات والمراكز ومناقشة المشاكل التي يعاني منها العناصر الطبية، وتعوق تقديم الخدمات الصحية بالبلديتين.

من جانبه، وجّه وكيل وزارة التعليم، وفق بيان للوزارة، تعليماته للجهات التنفيذية لاستكمال المشاريع المتوقفة، وتوفير الأجهزة والمعدّات والاحتياجات العاجلة للمرافق والمستشفيات، وتسوية أوضاع العاملين بالقطاع الصحي.

وقال د.محمد هيثم: «بعد توفير النواقص الخاصة بالمستشفيات ستتمكن من العمل بكامل طاقتها في مدة أقصاها شهر رمضان المقبل، وسيُسهم تفعيل مستشفى صرمان العام المجهز بطريقة حديثة في استيعاب الحالات بالمدينة والمناطق المجاورة.».

وشدد على دور «المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة» في توطين العلاج بليبيا ورفع المعاناة على المرضى، حيث يضم المعهد كفاءات طبية وطنية عالية من استشاريين وجراحين تسعى الوزارة للنهوض بهم بالقطاع الصحي في ليبيا.

وتأتي هذه الخطوات الإصلاحية والمشاريع التطويرية ضمن خطة الوزارة لإصلاح القطاع، حيث بيّن وكيل الوزارة في نوفمبر الماضي أن المستشفيات ستتعافى وستشهد تطويرًا كبيرًا ممّا يمكنها من العمل بكامل طاقتها وبجودة عالية خلال سنة 2019.