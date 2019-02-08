وقفة احتجاجية في بنغازي للمطالبة بالانتخابات البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 فبراير 2019, 07:50 مساء

نظم العشرات من الناشطين بالمجتمع المدني وقفة احتجاجية في بنغازي للمطالبة بإجراء الانتخابات البلدية.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها «تحررنا من الإرهاب ومن حقنا الانتخاب» و«نعم لنزاهة الانتخاب ولا لفساد التكليف» و«الاستحقاقات انتخابات شعب وليست قرارات فرد».

مشايخ وأعيان بنغازي يرفضون تكليف مجلس تسييري للبلدية

يذكر أن الحكومة الموقتة سمت في قرارها الصادر في أكتوبر الماضي «مجلس تسييري» الذي تكون من: صقر عمران رئيسًا، وعضوية أربعة آخرين، وهم: جازية جبريل اشحتير، وإدريس غيث قدورة، وطارق حامد الشويهدي، وكمال مفتاح صوان.

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