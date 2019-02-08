«بلدي طبرق» يقيم حفل تكريم لمؤسسات حكومية

كرّم المجلس التسييري لبلدية طبرق الشركة العامة لخدمات النظافة ومديرة مدرسة الشعلة الثانوية للبنات ومدير شركة الخليج العربي للنفط طبرق «عرفانًا منه بالجميل لما قاموا به لصالح مدينة طبرق».

وقال صلاح فؤاد مدير إدارة الإعلام ببلدية طبرق لـ«بوابة الوسط» إن «بلدية طبرق كرمت شركة النظافة بالمدينة لعملها الدؤوب والمتواصل في تنظيف المدينة حتى في أوقات العطل كما أنها أثبت وطنيتها من خلال العاملين بها الذين قاموا بحملات متواصلة بالأحياء لتنظيفها تزامنًا مع الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير».

وأضاف: «جرى تكريم مديرة مدرسة الشعلة الثانوية للبنات المعلمة صباح محمد عوض والتي تعتبر رائدة في مجال التعليم فهي المدرسة المثالية لعدة سنوات على التوالي وبها ما لا يقل عن 800 طالبة واستطاعت أن تخلق مناخًا ممتازًا للطالبات وقامت بتوحيد الزي المدرسي المحافظ على القيم والأخلاق».

كما جرى «تكريم شركة الخليج العربي للنفط في طبرق متمثلًا في مدير عام عمليات ميناء الحريقة النفطي المهندس رجب سحنون والذي قام بالتبرع بصيانة عدد من الآليات لصالح شركة المياه والصرف الصحي بالإضافة لتعاونه مع كافة القطاعات ببلدية طبرق وما جاورها».

وحضر حفل التكريم الذي أقيم بقاعة اجتماعات بلدية طبرق رئيس وأعضاء المجلس التسييري للبلدية وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين العاملين ببلدية طبرق.