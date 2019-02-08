إيطاليا: فرنسا تتراجع إزاء استقبال مهاجري «سي ووتش»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 فبراير 2019, 05:46 مساء
سفينة «سي ووتش» التي ترفع العلم الهولندي قبالة سواحل مالطا. (أ ف ب)

نقلت وكالة «آكي» عن مصادر بوزارة الداخلية الإيطالية، أنّ فرنسا عدلت عن رأيها، ولم تعد تريد استقبال حصتها من مهاجري سفينة «سي ووتش»، جرى إنقاذهم في البحر يوم 19 يناير قبالة المياه الليبية.

وأضافت المصادر نفسها، اليوم الجمعة، أن «باريس أبلغت وزارتها بأنها ستأخذ من مجموعة الـ47 شخصًا الذين تم إنزالهم من على متن السفينة في كاتانيا في 31 يناير الماضي، فقط الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الإنسانية وليس المهاجرين لأسباب اقتصادية».

وذكرت المصادر أن «فرنسا أضافت أنها ستدعم إيطاليا للمطالبة بترحيل أكثر فاعلية إلى بعض الدول الأفريقية، بدءًا من السنغال». وأردفت أن «وزارة الداخلية أخذت بالاعتبار أن الفرنسيين أيضًا لا يريدون مهاجرين غير نظاميين».

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وتابعت «إننا ننتظر الآن أن تظهر فرنسا بالأعمال امتلاكها إرادة طيبة»، وذلك من خلال «التعاون في إعادة وعلى وجه السرعة، حوالي عشرة مهاجرين سنغاليين غير نظاميين، موجودين على التراب الإيطالي».

وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة.

يأتي هذا فيما يمارس الاتحاد الأوروبي والدول الغربية ضغوطات من أجل إقامة مراكز استقبال للمهاجرين في شمال أفريقيا «مصر والمغرب وتونس وليبيا والجزائر»، وهو ما ترفضه حكومات هذه الدولة.

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