رويترز: اعتقال قيادي بالقاعدة في مصراتة

عناصر أمن تابعين لمديرية أمن مصراتة (صفحة مديرية الأمن على فيسبوك)

نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر في مكتب المدعي العام بطرابلس، اليوم الجمعة، أنّ السلطات اعتقلت شخصًا يشتبه بكونه قياديًا في تنظيم القاعدة كان قد فرّ من مدينة درنة بشرق البلاد.

وأضاف المصدر إلى أنّ الشخص يدعى «عبد القادر عزوز»، اعتقل في مدينة مصراتة بغرب البلاد، ثم نقل إلى العاصمة طرابلس، فيما لم تتوفر أي تفاصيل أخرى.

وتشير الوكالة إلى أنّ مسؤولين ليبيين يقولون إن عزوز كان أحد قادة المتشددين في درنة، وكانت المدينة معقلاً للإرهابيين لفترة طويلة، قبل أن ينتقل كثيرون منهم في عهد معمر القذافي للقتال في أفغانستان، ثم عادوا بعد عام 2011.