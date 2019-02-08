رويترز: اعتقال قيادي بالقاعدة في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 فبراير 2019, 05:06 مساء
عناصر أمن تابعين لمديرية أمن مصراتة (صفحة مديرية الأمن على فيسبوك)

نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر في مكتب المدعي العام بطرابلس، اليوم الجمعة، أنّ السلطات اعتقلت شخصًا يشتبه بكونه قياديًا في تنظيم القاعدة كان قد فرّ من مدينة درنة بشرق البلاد.

وأضاف المصدر إلى أنّ الشخص يدعى «عبد القادر عزوز»، اعتقل في مدينة مصراتة بغرب البلاد، ثم نقل إلى العاصمة طرابلس، فيما لم تتوفر أي تفاصيل أخرى.

وتشير الوكالة إلى أنّ مسؤولين ليبيين يقولون إن عزوز كان أحد قادة المتشددين في درنة، وكانت المدينة معقلاً للإرهابيين لفترة طويلة، قبل أن ينتقل كثيرون منهم في عهد معمر القذافي للقتال في أفغانستان، ثم عادوا بعد عام 2011.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتظار الموافقة الأمنية التونسية لنقل الجمهور أمام جنوب أفريقيا
رياضة محلية
تفاصيل جديدة عن اشتباكات أوباري والوضع الأمني في حقل الشرارة
ليبيا
في العدد 168: الوضع الميداني يتجاوز بيانات الساسة.. ومنظمة أميركية تُحذِّر من ...
ليبيا
لاعب من «NBA» ينضم لسلة النصر
رياضة محلية
السعودية تضخ 10.24 مليون برميل يوميًا في يناير
اقتصاد
تراجع العملات الدولية الرئيسة في السوق الموازية
ليبيا
حليب الإبل يحوّل حياة سكان في الأرياف الهندية
منوعات
ضربات فرنسية جديدة في تشاد ضد رتل مسلح قادم من ليبيا
ليبيا
شرطة لندن تدخل على خط تعرض صلاح لهتافات عنصرية
رياضة عالمية
النائب العام يصدر أمرا بإيقاف رئيس مؤسسة الاستثمار يومين على ذمة التحقيق
ليبيا
« العليا التونسية» ترفض طلب تعويض ضد المصرف الليبي الخارجي
ليبيا
«الأحوال المدنية» تشكل لجنة لمراجعة ملفات العائدين من المهجر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاهد بنفسك.. عبقرية محمد صلاح في أصعب اختبار للدقة والمهارة