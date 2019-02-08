افتتاح مركزين صحيين جنوبي سرت بعد صيانتهما

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 08 فبراير 2019, 03:30 مساء

افتتح مكتب مشروعات قطاع الصحة في سرت مركزين صحيين جديدين بعد أن تم تجهيزهما وصيانة مقريهما بالكامل.

وقال مصدر فني بالمكتب، لـ«بوابة الوسط»، إن المركزين الصحيين «أبوزاهية» و«أبوهادي» واقعين على بعد عشرين كيلومترًا جنوبي سرت.

وجرى الاحتفال بمراسم افتتاحهما في حضور مدير قطاع الصحة سرت الدكتور خليفة السيوي، ومديري الإدارات ومشرفي المراكز الصحية والإمداد الطبي والخدمات الطبية في سرت، وعدد من الحكماء والعاملين بالمرفقين الصحيين.

وقال المصدر الفني بمشروعات الصحة في سرت إن أعمال الصيانة والتجهيز شملت جميع مرافق المركزين الصحيين بكامل الإمكانات الطبية والمستلزمات، ومختبر طبي، وعيادة متكاملة للأسنان، وعيادات للأطفال، والباطنة، والجراحة، والإسعافات الأولية.

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