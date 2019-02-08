وفد من «صحة الموقتة» يزور المرافق الصحية في سبها

وفد من «صحة الموقتة» يزور المرافق الصحية في سبها.

زار وفد وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، المرافق الصحية الواقعة في بلدة سبها وضواحيها جنوب البلاد.

وقال مسؤول الإعلام معتز الطرابلسي لـ«بوابة الوسط»، إن الوفد اطلع على سير الخدمات بالمرافق الصحية وتقديم الدعم الطبي من الأدوية والمستلزمات الطبية ومعدات التشغيل، مضيفًا أن الوفد تضمن رئيس غرفة عمليات الطوارئ ابراهيم اليتيمي، ومدير العلاقات العامة بوزارة الصحة عبدالله البراني.

وأشار إلى أن الوزارة أرسلت قافلة طبية تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية لصالح المستشفى الميداني بمنطقة غدوة في سبها، إلى جانب زيارة مركز سبها الطبي ومتابعة القضايا الخدمية به على أرض الواقع، وتدارس المشاكل والحلول التي من شأنها أن ترفع من مستوى الخدمات في البلدة.

وفد من «صحة الموقتة» يزور المرافق الصحية في سبها.