وفد من «صحة الموقتة» يزور المرافق الصحية في سبها

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الجمعة 08 فبراير 2019, 02:43 مساء
وفد من «صحة الموقتة» يزور المرافق الصحية في سبها.

زار وفد وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، المرافق الصحية الواقعة في بلدة سبها وضواحيها جنوب البلاد.

وقال مسؤول الإعلام معتز الطرابلسي لـ«بوابة الوسط»، إن الوفد اطلع على سير الخدمات بالمرافق الصحية وتقديم الدعم الطبي من الأدوية والمستلزمات الطبية ومعدات التشغيل، مضيفًا أن الوفد تضمن رئيس غرفة عمليات الطوارئ ابراهيم اليتيمي، ومدير العلاقات العامة بوزارة الصحة عبدالله البراني.

وأشار إلى أن الوزارة أرسلت قافلة طبية تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية لصالح المستشفى الميداني بمنطقة غدوة في سبها، إلى جانب زيارة مركز سبها الطبي ومتابعة القضايا الخدمية به على أرض الواقع، وتدارس المشاكل والحلول التي من شأنها أن ترفع  من  مستوى الخدمات في البلدة.

وفد من «صحة الموقتة» يزور المرافق الصحية في سبها.
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتظار الموافقة الأمنية التونسية لنقل الجمهور أمام جنوب أفريقيا
رياضة محلية
تفاصيل جديدة عن اشتباكات أوباري والوضع الأمني في حقل الشرارة
ليبيا
في العدد 168: الوضع الميداني يتجاوز بيانات الساسة.. ومنظمة أميركية تُحذِّر من ...
ليبيا
لاعب من «NBA» ينضم لسلة النصر
رياضة محلية
السعودية تضخ 10.24 مليون برميل يوميًا في يناير
اقتصاد
تراجع العملات الدولية الرئيسة في السوق الموازية
ليبيا
حليب الإبل يحوّل حياة سكان في الأرياف الهندية
منوعات
ضربات فرنسية جديدة في تشاد ضد رتل مسلح قادم من ليبيا
ليبيا
شرطة لندن تدخل على خط تعرض صلاح لهتافات عنصرية
رياضة عالمية
النائب العام يصدر أمرا بإيقاف رئيس مؤسسة الاستثمار يومين على ذمة التحقيق
ليبيا
« العليا التونسية» ترفض طلب تعويض ضد المصرف الليبي الخارجي
ليبيا
«الأحوال المدنية» تشكل لجنة لمراجعة ملفات العائدين من المهجر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق علاج بكتيريا المعدة والوقاية منها