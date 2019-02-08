ثلاثة جرحى مدنيين جراء الأعيرة العشوائية في بنغازي خلال يناير الماضي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 فبراير 2019, 03:58 مساء
مستشفى الجلاء. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي، إن المستشفى استقبل ثلاثة جرحى مدنيين أصيبوا جراء الأعيرة النارية العشوائية في مدينة بنغازي خلال يناير الماضي.

وقالت البرغثي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الجمعة، إن المستشفى لم يتسلم أية وفيات خلال شهر يناير، إلا أنه استقبل المواطن أسامة آدم اسويكر (35 عامًا)، ويونس عبداللطيف يونس (39 عامًا)، وسعد محمود مسعود (47 عامًا)، مصابين بطلق ناري.

وأوضحت البرغثي، أن المصابين حالتهم الصحية مستقرة وتلقوا الخدمات الصحية والرعاية اللازمة.

وتعاني مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتظار الموافقة الأمنية التونسية لنقل الجمهور أمام جنوب أفريقيا
رياضة محلية
تفاصيل جديدة عن اشتباكات أوباري والوضع الأمني في حقل الشرارة
ليبيا
في العدد 168: الوضع الميداني يتجاوز بيانات الساسة.. ومنظمة أميركية تُحذِّر من ...
ليبيا
لاعب من «NBA» ينضم لسلة النصر
رياضة محلية
السعودية تضخ 10.24 مليون برميل يوميًا في يناير
اقتصاد
تراجع العملات الدولية الرئيسة في السوق الموازية
ليبيا
حليب الإبل يحوّل حياة سكان في الأرياف الهندية
منوعات
ضربات فرنسية جديدة في تشاد ضد رتل مسلح قادم من ليبيا
ليبيا
شرطة لندن تدخل على خط تعرض صلاح لهتافات عنصرية
رياضة عالمية
النائب العام يصدر أمرا بإيقاف رئيس مؤسسة الاستثمار يومين على ذمة التحقيق
ليبيا
« العليا التونسية» ترفض طلب تعويض ضد المصرف الليبي الخارجي
ليبيا
«الأحوال المدنية» تشكل لجنة لمراجعة ملفات العائدين من المهجر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق علاج بكتيريا المعدة والوقاية منها