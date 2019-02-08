مستشفى الجلاء: 8 وفيات و321 مصابًا جراء الحوادث المرورية الشهر الماضي

مستشفى الجلاء. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي، تسجيل 8 حالات وفاة و321 جريحًا، بينهم أطفال ونساء، جراء الحوادث المرورية التي شهدتها الطرق الرئيسية (الساحلية والصحراوية) شرق البلاد خلال شهر يناير الماضي.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى، فاديا البرغثي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الجمعة، إن حالات الوفاة والإصابات التي تسلمها المستشفى أغلبها من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا، مشيرة إلى أن من بينهم أكثر من 150 حالة إيواء.

وحصلت «بوابة الوسط» على أسماء الوفيات، وهم:

1. خليل بوبكر المسماري (67 عامًا)

2. عبدالسلام سالم العقوري (21 عامًا)

3. جدوي صالح عثمان الحسناوي (32 عامًا)

4 .عياد عبدالعاطي محمد (43 عامًا)

5. خالد سليمان بورقعة الفاخري (24 عامًا)

6. خيرالله بدر محمد (41 عامًا)

7. إيلاف مصباح محمد (4 عامًا)

8. عبدالله عوض عبدالله العبيدي (17 عامًا)

ويتعرض عدد كبير من المسافرين لحوادث مرورية بالطرق الصحراوية والطريق الساحلي بسبب الرمال الزاحفة، وعشرات الإبل الطليقة التي ترعى على هذه الطرق الرابطة بين مدينة أجدابيا ومناطق الأربعين والبريقة وبشر والعقلية غربًا، بالإضافة إلى تدهور الطرق الرئيسة والسرعة الزائدة لبعض سائقي السيارات.