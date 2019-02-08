وزير تعليم الوفاق يبحث تقديم خدمة الإنترنت لكل مؤسسة تعليمية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 فبراير 2019, 03:00 مساء
وزير التعليم في حكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت)

بحث وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني الدكتور عثمان عبد الجليل، إمكانية تقديم خدمة الإنترنت لكل مؤسسة تعليمية، والذي من خلاله تستطيع الوزارة تنفيذ عدد من المشاريع التقنية المهمة للمراحل التعليمية المختلفة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير تعليم الوفاق اجتماعًا مع الشركة الليبية للاتصالات ظهر الخميس، لمعرفة إمكانية التعاون بين الشركة  والوزارة.

وخصص الاجتماع لمعرفة إمكانية التعاون بين الشركة والوزارة، من أجل تقديم خدمة الإنترنت لكل مؤسسة تعليمية والذي من خلاله تستطيع الوزارة تنفيذ عدد من المشاريع التقنية المهمة للمراحل التعليمية المختلفة.

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