«داخلية الوفاق» تتسلم شحنة مدرعات وسيارات عسكرية ضبطت بميناء الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 فبراير 2019, 02:10 مساء
سيارات عسكرية جرى ضبطها في ميناء الخمس. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، أنها تسلمت شحنة المركبات العسكرية التي ضُبطت بميناء الخمس قبل يومين، على ظهر السفينة (ماركو) التي تحمل العلم المالطي.

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وقالت وزارة الداخلية، في حكومة الوفاق، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس، إنه بشأن الموضوع المثار حول ضبط حاويات تحمل مركبات بميناء الخمس على ظهر السفينة (ماركو) التي تحمل العلم المالطي، فإن هذه المركبات التي تم ضبطها بميناء الخمس تسلمتها وزارة الداخلية بناء على التعليمات الصادرة من النائب العام والتي تقضي بالتحفظ عليها وحراستها إلى حين استكمال التحقيقات بشأنها.

وكان الناطق الرسمي باسم مصلحة الجمارك الرائد فهمي حسين الماقوري، أكد في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، ضبط 9 سيارات عسكرية ومدرعة مصفحة في ميناء الخمس البحري.

وقال الماقوري، إنه بناء على معلومات واردة إلى قسم مكافحة التهريب والمخدرات بمصلحة جمارك الخمس، تؤكد وجود خمس حاويات أربع منها بطول 40 قدم، وواحدة بطول 20 قدم على متنها سيارات عسكرية رباعية الدفع و9 مدرعات قادمة من تركيا.

وأضاف الناطق الرسمي باسم مصلحة الجمارك، أنه بالتنسيق مع مركز جمرك ميناء الخمس البحري، جرى ضبط السيارات بعد فتح الحاويات في ساحة التخزين.

وأشار إلى أنه جرى إخطار النيابة العامة والمدعي العام بالخصوص الذين سيحضرون اليوم إلى ميناء الخمس البحري، مؤكدًا أنه لم تعلن أي جهة رسمية تابعة للدولة تبعية هذه الشحنة لها، خصوصًا أن السيارات مصفحة وعسكرية رباعية الدفع، كما لا توجد أي إجراءات من قبلهم بالخصوص.

يذكر أنه تم ضبط شحنة من الأسلحة والذخيرة في ميناء الخمس البحري خلال الفترة الماضية، من قبل مركز جمرك ميناء الخمس البحري وقسم مكافحة التهريب والمخدرات بمصلحة جمارك الخمس قادمة من تركيا.

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