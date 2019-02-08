«ذا غارديان»: القتال في الجنوب قد يقوض خطط الأمم المتحدة لعقد ملتقى وطني

قوات الجيش تدخل منطقة غدوة جنوب سبها. (الإنترنت)

قالت جريدة «ذا غارديان» البريطانية إن الاقتتال الدائر الآن في الجنوب الليبي بالقرب من حقل الشرارة قد يقوض خطط الأمم المتحدة لعقد ملتقى وطني على الأرجح الأسبوع المقبل، الذي من المفترض أن يسفر عنه الاتفاق حول تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية والدستور الجديد.

وأضافت الجريدة، في تقرير اليوم الجمعة، أن الأمم المتحدة لم تتوصل بعد إلى أي تاريخ أو مكان محددين لعقد الملتقى الوطني، إذ لا تزال المنظمة تسعى إلى التوصل لتوافق بين من سيحضرون الملتقى وأيضًا وضع أجندته.

ورأت أنه «إذا كان بمقدور قائد الجيش الوطني خليفة حفتر السيطرة على حقل الشرارة -وهو أكبر حقول ليبيا- فقد تكون له كامل السيطرة على معظم عملية إنتاج النفط في ليبيا، ما يعزز موقفه في أي انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة من المقرر أن تنظم هذا العام».

ويوم الأربعاء، قال الجيش الوطني إنه سيطر على حقل الشرارة النفطي، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 315 ألف برميل يوميًا، ودعا المؤسسة الوطنية للنفط إلى رفع حالة القوة القاهرة عن الحقل، التي أعلنتها عندما أغلقته في ديسمبر الماضي.

وفي يونيو الماضي، استغرق الأمر أسابيع من الضغوط الدبلوماسية المكثفة لإقناع حفتر بالموافقة على أن عائدات النفط ينبغي إرسالها إلى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس وليس لمؤسسة موازية في الشرق. وحينها حُرمَّت الأسواق العالمية من 800 ألف برميل يوميًا من النفط وخسرت ليبيا 930 مليون دولار من العائدات، بحسب جريدة «ذا غارديان».

وقالت جريدو «ذا غارديان» إن مؤسسة النفط «كانت ضمن المؤسسات الليبية الضئيلة التي عملت بكفاءة كقوة وطنية غير منتمية لأي طرف، ووفرت النقد الذي كانت هناك حاجة ماسة له لمنع إغراق الموازنة الليبية بمزيد من الديون».

ورأت أن خطط مؤسسة النفط بزيادة الإنتاج من مليون برميل يوميًا إلى 2.1 مليون برميل يوميًا بحلول العام 2021 «قد تكون محل شك بسبب الصراع الدائر حول حقل الشرارة».

وذكرت أنه «يبدو أن حملة حفتر في الجنوب لها عدة أهداف، بما في ذلك طرد الإرهابيين والميليشيات من المناطق النائية التي عملت لفترة طويلة كممر للمهاجرين القادمين من مختلف أنحاء أفريقيا، وكذلك كبح القوات التشادية التي تنشط في المنطقة وتحاول إطاحة رئيس بلدها إدريس ديبي‎».

وتلقى حفتر في حملته في الجنوب مساعدة من القوات الجوية الفرنسية التي، وفقًا للجريدة، كانت أحد أهداف مجموعة متمردة معارضة لديبي.

ويمثل جنوب ليبيا «أحد أكثر المناطق التي لا تخضع للقانون في البلد التي تقسمت منذ الحرب الأهلية التي اندلعت قبل ست سنوات»، بحسب الجريدة، التي لفتت إلى أن «المنطقة أيضًا هي مسرحًا لصراع بين الأقليتين التبو والقبائل العربية خاصة للسيطرة على مسارات التهريب عبر الحدود».

وقالت «ذا غارديان» إن مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط قد يرغب في تشكيل قوة حقيقية لحراسة المنشآت النفطية لحماية المواقع من الهجمات المتكررة للميليشيات التي تفضي باستيلائها عليها، وكذلك في مسعى لإحلال مزيد من الاستقرار في صناعة النفط في البلد.