مؤسسة النفط تدعو لتفادي التصعيد في حقل الشرارة: لن نستأنف الإنتاج قبل إحلال الأمن

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها تتابع عن كثب مجريات الأحداث في حقل الشرارة النفطي، داعية كافة الأطراف إلى تفادي تصعيد الأعمال العدائية التي من شأنها أن تهدّد سلامة العاملين، وتلحق الضرر بالمنشآت الموجودة في أكبر وأهم حقل في ليبيا.



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إنّ «سلامة العاملين تظلّ أولويتنا القصوى. ونحن نطالب كافّة الأطراف بتجنّب النزاعات والتوقف عن الزجّ بمنشآت القطاع في التجاذبات السياسية»، مؤكدًا أن «الإضرار بالحقل قد تسفر عنه عواقب وخيمة على القطاع، والبيئة، والاقتصاد الوطني. كما أنّه لا مجال لاستئناف العمليات ما لم يتم إعادة إحلال الأمن في الحقل».



وأشار إلى أن مدير حقل الشرارة النفطي، تواصل مع كافّة الأطراف المتواجدين في المناطق المجاورة للحقل، ودعاهم إلى ضبط النفس.

وواصلت قوات الجيش عمليتها التي عنونها القائد العام للجيش خليفة حفتر في 16 يناير الماضي بـ«عملية تطهير الجنوب»، إذ أعلنت «كتيبة طارق بن زياد» أن قوات «اللواء 73 مشاة، بإمرة العميد على صالح القطعاني، تتوغل داخل حقل الشرارة النفطي وتبسط السيطرة التامة عليه»، وأكدت «الكتيبة 128 مشاة» من جهتها سيطرتها الكاملة على منطقة الاشتباكات ببلدة غدوة الواقعة جنوب مدينة سبها، بعد معارك استمرت لسبع ساعات، فجر الجمعة، ضد «قوات مرتزقة تشادية».

في المقابل اتخذ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني خطوات أثارت جدلاً بين من رآها «متأخرة» ومن اعتبر أن المقصود بها عرقلة عملية الجيش ووصفها بـ«الخطيرة»، أولى هذه الخطوات هي انتقاد المجلس القصف الجوي على مرزق قائلاً في بيان بالخصوص إنه «تسبب في أضرار مادية وترويع للمواطنين الأبرياء وإصابة أعداد منهم» داعياً «إلى التوقف الفوري لمثل هذه الأفعال، حفاظاً على السلم الأهلي وحقناً للدماء».

وأكد أن «مكافحة الإرهاب بكافة أنواعه وأشكاله والجريمة المنظمة والقضاء على الدخلاء والمرتزقة الذين دنسوا أرضنا هو هدفنا جميعاً ولا تنازل عنه»، لكنه رأى أن ذلك «لا يتحقق بالاندفاع نحو حلول عسكرية تهدد أمن المدنيين وحياتهم»، مشدداً على ضرورة «توحيد الجهود والتنسيق من خلال عمل مدروس منظم وشامل، وترتيبات أمنية موحدة».

وأكد البيان أن «الجنوب يمثل أهمية بالغة لاستقرار ليبيا، يجب ألا يصبح ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو يكون مدخلاً للفتنة بين مكوناته الاجتماعية والثقافية، وهذا ما لن نسمح بحدوثه أبداً»، وفي خطوة أخرى أصدر فائز السراج بصفته القائد الأعلى للجيش قراراً بتعيين الفريق ركن علي سليمان محمد كنه آمراً لمنطقة سبها العسكرية، ما أثار عدداً من الانتقادات، جاء أبرزها على لسان الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش، الذي وصف السراج بأنه «لا يتحكم في شيء، والمجلس الرئاسي تحت سيطرة الإرهابيين».