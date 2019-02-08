حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة (8 فبراير 2019)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الفرصة ما زالت مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي، بينما يميل الطقس للاستقرار على باقى المناطق.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب بالسحب تتكاثر من حين لآخر، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحـرارة القصوى بين (14-18) مْ ولاتتجاوز (12) مْ على المرتفعات الجبلية، وتتحول الرياح يوم الأحد إلى جنوبية غربية مع اعتدال فى درجات الحرارة خلال اليومين القادمين.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:

مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة اليوم ويوم الغد على بعض المناطق وتكون الأمطار جيدة خاصة على مناطق الجبل الأخضر.

ومن المتوقع تكون الضباب على بعض المناطق والرياح شمالية غربية إلى غربية سرعتها بين الخفيفة والـمعتدلة، فيما تتراوح درجـات الـحرارة القصـوى بين ( 14 – 19) مْ ولاتتجاوز (11) مْ على الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس-الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الحمادة والجفرة والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (15- 18)مْ.

الكفرة - تازربو - السرير:

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، فيما تتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (18- 20) مْ.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا: