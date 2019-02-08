السفير الألماني يؤكد استمرار جهود بلاده لتوحيد المجتمع الدولي نحو الحل السياسي بليبيا

سفير ألمانيا لدى ليبيا يزور بلدية مصراتة ويلتقي بالمجلس البلدي ونواب المدينة. (صورة من البلدية)

أكد السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، استمرار جهود بلاده لتوحيد نظرة المجتمع الدولي نحو الحل السياسي في ليبيا، والذي يمثل نقطة وركيزة للاستقرار والأمن والتنمية.

جاء ذلك خلال لقاء سفير ألمانيا لدي ليبيا أوليفر أوفتشا والوفد المرافق له، المجلس البلدي مصراتة، وبعض نواب المدينة بالبرلمان والمجلس الأعلى للدولة.

وأكد السفير الألماني أهمية استفادة البلدية من برامج منظمة GIZ الألمانية في ترسيخ مفهوم الحكم المحلي، وزرع الثقة بين المواطن والبلدية، مشيراً إلى البرامج التي تساهم فيها الدولة الألمانية ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مستمعاً إلى شرح قدمه المجلس البلدي في هذا الجانب.

كما أكد رغبة بلاده في تحقيق أكبر تعاون ممكن على المستوى الاقتصادي خاصة في مدينة مصراتة.

وأبدى السفير الألماني في تصريح له بعد انتهاء اللقاء سعادته بزيارة بلدية مصراتة، مؤكدًا أن «ألمانيا مهتمة جداً باستقرار ليبيا (..) دور المجالس البلدية مهم في استقرار البلاد».



وافتتح اللقاء مصطفى كرواد عميد البلدية، مرحباً بالسفير، مؤكداً أهمية الدور الإيجابي للجمهورية الألمانية في حلحلة الملف الليبي، كما أكد الحضور في كلماتهم تمسك المدينة بالخيار الديمقراطي ورفضها عسكرة الدولة، مشيرين إلى أهمية أن يكون للمجتمع الدولي دور إيجابي أكبر في حل المشكل السياسي.

يذكر أن هذه الزيارة الثانية للبعثة الألمانية إلى البلدية، كما شملت زيارة السفير الالتقاء بغرفة التجارة والصناعة، وزيارة شركة النسيم للصناعات الغذائية، والالتقاء بإدارة المنطقة الحرة مصراتة.

سفير ألمانيا لدى ليبيا يزور بلدية مصراتة ويلتقي بالمجلس البلدي ونواب المدينة. (صورة من البلدية)

سفير ألمانيا لدى ليبيا يزور بلدية مصراتة ويلتقي بالمجلس البلدي ونواب المدينة. (صورة من البلدية)