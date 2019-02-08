«سوق الجريد» يعيد الحياة إلى قلب بنغازي

لا تزال مدينة بنغازي تخضع لعمليات ترميم لتراكمات سنوات الحرب، من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية وفرض الأمن والاستقرار والقضاء على الجريمة، بالإضافة إلى النظر في الملفات الحيوية الأخرى كالصحة والتعليم على غرار بقية المناطق الأخرى.

«الوسط» تجولت داخل «سوق الجريد» لرصد ملامح الحياة التي بدأت تدب فيه بعد أن دمرته الحرب على مدى ثلاث سنوات، إذ شرع التجار في ترميم محلاتهم وتنظيف السوق من بقايا الركام والمخلفات لبعث الروح في المكان، وذلك في أعقاب إعلان تحرير المدينة عندما وضعت الحرب أوزارها، تاركة في الوقت نفسه آثارها رغم تمتعها إلى حد ما بالاستقرار الأمني الذي يسمح بإعادة التنمية والبناء.

وجاء إحياء السوق في أعقاب مؤتمر دولي لإعادة إعمار بنغازي، انتهى إلى نحو 40 توصية مهمة تمثل خلاصة مناقشات المشاركين، ورأى محللون أن تلك التوصيات هي خارطة طريق مهمة ليس لإعادة الإعمار فحسب، بل تحويل بنغازي إلى مركز استثماري مهم، لكن أياً من تلك التوصيات لم يرَ النور حتى الآن.

ومن بين التوصيات، انتهى المؤتمر إلى تطوير مشروع رؤية إعمار مدينة بنغازي، وإنشاء هيئة عليا مستقلة ذات رؤية واستراتيجية وأهداف، تشرف على عملية إعمار المدينة بجميع جوانبها وأنشطتها، والأخذ بمبدأ التصميم للجميع في كل مراحل إعداد الدراسات والتصاميم والتنفيذ لمشاريع إعادة الإعمار بالمدينة، واعتماد برنامج وطني لإعادة الإعمار، ودعم مجلس التخطيط الوطني بشأن الخطط والبرامج الاستراتيجية للإعمار، وإنشاء صندوق وطني للاستثمار، ومقره بنغازي بالمشاركة بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، يختص بإقامة مشاريع استثمارية ربحية من شأنها إنعاش الاقتصاد وتنويعه وتوفير فرص عمل للشباب.

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وعن تاريخ «سوق الجريد» يسرد الأستاذ سالم الكبتي كيف يفوح عبق التاريخ من السوق ففي عام 1958، كانت المحال بأسقفؤ اللوح الزيتي المزخرف، وأبواب خشبية وبعض جوانبه مفتوحة على السماء مباشرة مثل المناور؛ لكي تدخل الشمس أرجاء السوق، كما كانت تتعالى أصوات الباعة والمتجولين ومفاصلات الزبائن وقياس الأقمشة بالذراع.

ويتذكر الكبتي مشاهد من السوق التي كانت تفوح منه الروائح العطرية ومواد البقالة والزيت، الذي يباع بالمنطال وحلويات الشاكار والقهوة بالكسبر والشاي بالنعناع، وغير ذلك، فيما تشهد لياليه في رمضان لاسيما مع اقتراب العيد جواً منعشاً.

في جزء منه يقع هوتيل ومطعم الوحدة العربية الذي سماه صاحبه «الرايس» تخليداً لوحدة عبدالناصر والقوتلي، وكان مكانه في ناصية مدخل زنقة الحمام التي توصلك في النهاية إلى ضريح سيدي الشريف، ويلوح في الصورة محل جزار يرتضى بيع بعض «السقايط» من اللحم الوطني ويعرضها محفوظة في قماش أبيض.

وبعد حرب دامت ثلاث سنوات عم الدمار المكان، قبل أن يبدأ أصحاب المحال إعادة الحياة مرة أخرى إلى السوق، وبدأ التجار في ترميم محلاتهم، وبناء ما تهدم منها، إذ يقول المواطن سمير الجامعي إن «محاولات إعادة الإعمار بمجهوداتنا الذاتية، وتشاركنا كتجار من أجل عودة الحياة إلى هذا المكان العريق، وبدأنا في تنظيف وبناء، وترميم السوق من أجل افتتاح قريب».

ويضيف يوسف الطرابلسي أن «الحكومة لم تلتفت لنا، ولم تقدم لنا شيئًا حتى لم يقم بزيارتنا أحد من المسؤولين، ولكن اضطررنا لفتح المحلات من أجل الناس، ولأجل أن تعود الحياة مرة أخرى».

ويضيف «الجامعي» أن السوق جامع لكل البضائع التي تخص المناسبات، وتكون متاحة للمتسوقين في مكان واحد لتوفر عليهم عدم التنقل بين المحلات، متابعًا: «لذلك قررنا العودة حتى ولو بمجهودنا الذاتي، لكن مع ارتفاع سعر العمالة فإن التقدم بطيء جدًا في الترميم والبناء».

وخلال جولة داخل السوق تظهر عملية الصيانة وطلاء محال سوق الذهب، وتنظيفها بالكامل، وعمل سقف لسوق الظلام بجانب سوق الجريد، كما جرى ترميم الجامع العتيق.

وأشار المواطن أبوبكر الفيتوري إلى أنّ «الحكومة لم تزر المكان، ولكن قام بزيارتنا اللواء بوخمادة»، وجرى الحديث عن أزمة الكهرباء بخلاف مشكلات أخرى تخص المدينة.

ويضيف المواطن وليد الدرسي: «لقد تم مؤخرًا افتتاح سوق الخضرة الفندق البلدي، بعد تنظيفه وصيانته، ونتمنى أن يتم افتتاح (سوق الجريد) بحفل كبير أيضًا».

ويشير أبو بكر إلى أن هناك متحفًا خاصًا بالتراث جرى افتتاحه مؤخرًا من أجل خلق حياة في المنطقة، ونسعى بأسرع ما يمكن لعودة الحياة لمنطقة البلاد رغم الدمار الذي حل بها».

وينتظر أهالي بنغازي أن يحمل العام 2019، حلولاً جذرية للملفات التي جعلت المدينة محاصرة بالمشاكل، ومحاولات التنمية وإعادة التأهيل لكافة المناطق، بالنظر إلى أنّ بنغازي ليست المدينة الأولى التي تغير ملامحها وطأة الحرب؛ لكنها تبقى بحاجة إلى تنمية وإعادة إعمار واستقرار أمني وسياسي حتى تعود لسابق عهدها.

للاطلاع على العدد 168 من جريدة «الوسط» اضغط هنا