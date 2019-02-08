بدء مشروع تركيب ضواغط الغاز المسال بمستودع الزاوية النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 فبراير 2019, 08:35 صباحا

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، بدء  العمل على فك ضاغط الغاز (k_451_A ) واستبداله بآخر جديد والخاص بتفريغ الغاز من مقطورات الغاز إلى الخزانات بوحدة مضخات الغاز والضواغط بمستودع الزاوية النفطي.

وقالت شركة البريقة لتسويق النقط، في بيان صادر عنها، مساء الخميس، إن استبدال ضاغط الغاز يأتي «من منطلق الحرص الدائم على الاهتمام بالعمليات التشغيلية بمستودعات الشركة وبما يضمن الرفع من كفاءة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات في عمليات التزود بالمحروقات».

وأشارت إلى أن عمليات الفك والتجهيز والتركيب تمت بمجهودات مستودع الزاوية النفطي الذين لطالما كانوا الداعمين للعمليات الاستراتيجية والتي تختص بتزويدات المنطقة الغربية والجبلية وباطن الجبل بالمحروقات.

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