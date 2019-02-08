المجلس البلدي يفرن يحذر المسافرين

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الجمعة 08 فبراير 2019, 04:06 صباحا

حذر المجلس البلدي يفرن بجبل نفوسة المسافرين من وجود صخور كبيرة وسط الطريق الجبلي المؤدي إلى المدينة.

وقال المكتب الإعلامي للبلدية «توجد صخور وسط الطريق في شيلوني تاغمه نتيجة الانزلقات التي حدتث بعد سقوط الأمطار الرجاء توخي الحذر».

يذكر أن مديرية أمن يفرن،  وضعت سواتر ترابية في شهر يوليو الماضي لمنع مرور الشاحنات عبر الطريق الجبلي «شليوني تاغمة».

وجاءت هذه الخُطوة، التي قام بها أعضاء مديرية أمن يفرن، للحد من ظاهرة تهريب الوقود، وذلك بحضور أعضاء مديرية أمن يفرن وبعض أعضاء المجلس البلدي وبعض أعيان المنطقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لاعب من «NBA» ينضم لسلة النصر
رياضة محلية
السعودية تضخ 10.24 مليون برميل يوميًا في يناير
اقتصاد
تراجع العملات الدولية الرئيسة في السوق الموازية
ليبيا
ضربات فرنسية جديدة في تشاد ضد رتل مسلح قادم من ليبيا
ليبيا
شرطة لندن تدخل على خط تعرض صلاح لهتافات عنصرية
رياضة عالمية
النائب العام يصدر أمرا بإيقاف رئيس مؤسسة الاستثمار يومين على ذمة التحقيق
ليبيا
« العليا التونسية» ترفض طلب تعويض ضد المصرف الليبي الخارجي
ليبيا
«الأحوال المدنية» تشكل لجنة لمراجعة ملفات العائدين من المهجر
ليبيا
السراج يعين الفريق علي كنه آمرًا لمنطقة سبها العسكرية
ليبيا
شركة ليبية تعيد تعريف الزي الوطني بروح عصرية
أناقة وجمال
مدرب الأهلي بنغازي يظهر في الدوري المصري
رياضة محلية
رئيس برشلونة يتحدث عن عودة نيمار وموقف ميسي من كلاسيكو الأرض
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق علاج بكتيريا المعدة والوقاية منها