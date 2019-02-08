المجلس البلدي يفرن يحذر المسافرين

حذر المجلس البلدي يفرن بجبل نفوسة المسافرين من وجود صخور كبيرة وسط الطريق الجبلي المؤدي إلى المدينة.

وقال المكتب الإعلامي للبلدية «توجد صخور وسط الطريق في شيلوني تاغمه نتيجة الانزلقات التي حدتث بعد سقوط الأمطار الرجاء توخي الحذر».

يذكر أن مديرية أمن يفرن، وضعت سواتر ترابية في شهر يوليو الماضي لمنع مرور الشاحنات عبر الطريق الجبلي «شليوني تاغمة».

وجاءت هذه الخُطوة، التي قام بها أعضاء مديرية أمن يفرن، للحد من ظاهرة تهريب الوقود، وذلك بحضور أعضاء مديرية أمن يفرن وبعض أعضاء المجلس البلدي وبعض أعيان المنطقة.