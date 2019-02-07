في العدد 168: الوضع الميداني يتجاوز بيانات الساسة.. ومنظمة أميركية تُحذِّر من عودة «داعش»

العدد 168 من جريدة «الوسط» الصادر الخميس، 7 فبراير 2019. (بوابة الوسط)

يسلط العدد 168 من جريدة «الوسط»، الذي صدر اليوم الخميس، على الوضع الميداني في الجنوب الليبي، والذي تجاوز تصريحات الساسة، حيث تواصل قوات من الجيش عمليتها في جنوب البلاد، في ظل خطوات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني التي أثارت جدلاً بين من رآها «متأخرة» ومن اعتبر أن المقصود بها عرقلة عملية الجيش ووصفها بـ«الخطيرة».

كما تنشر «الوسط» تحليلاً مفصلاً عن جولة المناقشات التي خاضها مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة خلال الأسبوع المنقضي، في إطار محاولات تفكيك «حصار» فشل خطته، وإنقاذ خطوات الطريق التي يعكف على التحضير لها حاليًا، وتستهدف عقد الملتقى الوطني الجامع خلال الفترة القليلة المقبلة.

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وتحاور «الوسط» مدير مركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي د.أنس أبوبكر بعيرة، الذي تحدث عن الحوكمة وفرص تطبيقها في ليبيا، والوسائل الناجعة لتنفيذها، كما يسلط الضوء على تجارب الدول الكبرى والنامية على هذا الصعيد.

وفي الصفحات الاقتصادية، تفتح «الوسط» ملف البورصة الليبية المتوقفة منذ العام 2014 بسبب تردي الأوضاع الأمنية، كما تلقي الضوء على الخطوات التي يقوم بها رجال أعمال ومستثمرون لتوفير المواد الخام اللازمة لإطلاق مشروعات تعمير ما خلفته الحرب والانقسام السياسي، وسط تساؤلات المراقبين عن جدوى هذه الخطوات في ظل غياب الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

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أما الصفحة الثقافية، فتقترب من فن الفوتوغراف الليبي كمثال يعاين أبعاده التجريبية، من خلال أعمال الفنانين أحمد السيفاو وأحمد الترهوني، فيما تحاور صفحة الفن المطرب الشعبي محمود النمار، الذياشتهر بتقديم الأعمال الشعبية، الذي تحدث عما ينقص الفن الليبي للوصول إلى العالمية.

وأخيرًا، تتناول الصفحات الرياضية استعدادات المنتخب الوطني لمواجهة جنوب أفريقيا «الأولاد» بملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية في الرابع والعشرين من شهر مارس المقبل، في تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا، بحسب الاتفاق بين الطاقم الفني ولجنة المنتخبات، ضمن ختام التصفيات المؤهلة عن المجموعة الخامسة لبطولة الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في مصر خلال يونيو المقبل.