المشري سيبحث مع أعضاء بالكونجرس دعم المسار السياسي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 07 فبراير 2019, 09:54 مساء
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يلتقي عضو بالكونجرس الأميركي

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الخميس، لقاءً مع أعضاء بالكونجرس الأميركي لمناقشة التطورات الليبية ودعم المسار السياسي للوصول إلى الدستور والانتخابات.

وأشار بيان نشره الممكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة، إلى أنّ المشري اجتمع في مقر الكونجرس، مع النائب جيف فورتنبيري، وهو عضو في لجنة تخصيصات الكونجرس، ولجنة الطاقة والمياه، ولجنة البناء العسكري، ولجنة العمليات الخارجية والداخلية؛ والنائب «بريان ماست» وهو عضو لجنة النقل والبنية التحتية، ولجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس.

وأضاف البيان إلى أنّ المضري حثّ على «ضرورة تعزيز الدعم الأميركي لليبيا، وأهمية مساهمتها في منع التدخلات الإقليمية السلبية، وتكثيف التعاون في المجال الاقتصادي، ودعم المسار السياسي للوصول إلى الدستور والانتخابات».

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وأوضح أنّ «أعضاء الكونجرس أبدوا اهتمامهم بتعزيز العلاقات مع ليبيا، والتزامهم بدعم الحل السياسي وخطة الأمم المتحدة».

وكان المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، أعلن عن تلقي رئيس المجلس خالد المشري، دعوة من الكونجرس الأميركي لزيارة العاصمة واشنطن وحضور يوم الإفطار الوطني الذي يتزامن اليوم الخميس، وهو حدث سنوي يحضره رئيس الولايات المتحدة.

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