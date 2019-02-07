«صحة الوفاق» تبدأ إجراءات العلاج بالخارج.. وتُوقف العلاج بمصر موقتًا

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 07 فبراير 2019, 09:51 مساء
شعار وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، عن بدء إجراءات العلاج بالخارج وفق معايير وضوابط جديدة تكفل إيصال الخدمة لمستحقيها ومعالجة أوجه الهدر في تكاليفها.

وذكر المكتب الإعلامي بالوزارة إلى أنّ وزارة الصحة أصدرت تعميمًا بإيقاف إيفاد حالات للعلاج بمصر بشكل موقت، إلى حين استكمال إجراءات تنظيم العلاج بعد اعتماد دليل إجراءات تنظيم العلاج بالداخل والخارج. 

وكان وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم قال في وقت سابق، إنه قد جرى إحالة المخصصات المالية للسفارة الليبية في مصر؛ وسيستأنف إيفاد الحالات للعلاج في مصر فور استكمال تنظيم إجراءات العلاج.

وبحسب المادة رقم 1 من نص قرار العلاج بالخارج، فإن إدارة الشؤون العلاجية هي المخولة فقط بإصدار الرسائل والتكليفات المتعلقة بالعلاج. فيما تتولي إدارة الشؤون الإدارية بحسب المادة 2 من القرار تفعيل منظومة العلاج الإلكترونية، بحيث يكون لرسائل العلاج رمز إلكتروني موحد يتضمن كافة بيانات المريض.

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وأصدر وكيل عام وزارة الصحة كتابًا إلى المديرين العامين بالمستشفيات والمراكز التخصصية والأجهزة والجهات التابعة للقطاع بتاريخ 27 يناير 2019، حدد فيه الآلية المعتمدة لتحرير رسائل العلاج، مؤكدًا ضرورة أن تشتمل رسائل العلاج على محضر اللجنة الاستشارية وكتاب إحالة اللجنة الفرعية والتشخيص وقرار اللجنة والبيانات الشخصية للمريض.

وأوضح أن اعتماد رسائل العلاج وفق الآلية الجديدة سيكون من طرف إدارة الشؤون العلاجية ووكيل عام الوزارة؛ معتبرًا أي إجراء لا يتطابق مع الآلية الجديدة مخالفًا بعد تاريخ كتابه الصادر في الـ27 من يناير.

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