عميد بلدية سبها يجتمع بآمر قوة مكافحة الإرهاب التابعة للقيادة العامة

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 07 فبراير 2019, 09:43 مساء

اجتمع عميد بلدية سبها حامد رافع الخيالي بآمر قوة مكافحة الإرهاب المقدم جعفر عمر عبد ربه والتابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

وقال المكتب الإعلامي للبلدية إن الخيالي ناقش الوضع الأمني داخل مدينة سبها وسبل دعم الأمن والاستقرار.

كما اجتمع الخيالي بمعاون رئيس جهاز الحرس البلدي صالح حوسين وناقش معه «ظاهرة المباني العشوائية في المدينة».

وتحدث الخيالي عن الوضع الأمني قائلًا: «الوضع الأمني في تحسن مستمر والمواطنون يتحركون بأريحية حتى ساعات متأخرة من الليل بعكس الفترة الماضية».

ودعا الخيالي «جميع الموظفين والعاملين وأعضاء المحاكم والأجهزة الأمنية المتغيبين الالتحاق بأعمالهم فورًا حتى تعود الأوضاع إلى طبيعتها في المدينة».

ولفت الخيالي إلى أن «عددًا كبيرًا التحقوا بأعمالهم ولكن على الجميع الالتحاق والقيام بواجبهم الوطني والإنساني تجاه المدينة وأهلها».

وأشار الخيالي إلى أن «الحياة بدأت تعود شيئًا فشيئًا في المدينة، وأزمة الوقود ستحل بشكل نهائي خلال الفترة القادمة، حيث أن الكميات متوفرة بكثرة في المستودع وانحلت الأزمة في تمنهنت وسمنو وبعض المناطق بالجنوب».

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