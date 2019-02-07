«المركزي» و«المالية» يبحثان الحد من الفساد وترشيد الإنفاق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 فبراير 2019, 09:05 مساء
الصديق الكبير يلتقي نوري العبار مدير المركز الوطني لدعم القرار وفرج بومطاري وزير المالية المفوض

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اجتماعًا مع نوري العبار مدير المركز الوطني لدعم القرار وفرج بومطاري وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني.

وناقش الاجتماع، وفق بيان عبر الموقع الإلكتروني للمصرف، آلية التعاون بين المصرف المركزي ووزارة المالية للحد من الفساد وترشيد الإنفاق.

كما تطرق الاجتماع إلى مُناقشة الترتيبات المالية لسنة 2019، في أعقاب خلاف بين حكومة الوفاق والمصرف المركزي حول أولويات الإنفاق، وهو ما أخّر بدوره الاتفاق على الميزانية.

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وعُقدت في 10 يناير الماضي في العاصمة التونسية، الجلسة التاسعة للحوار الاقتصادي، بحضور محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وعدد من ممثلي المؤسسات الاقتصادية بليبيا.

وأشار بيان صادر عن المصرف المركزي آنذاك إلى أنّ الجلسة التاسعة للحوار الاقتصادي استعرضت نتائج الإصلاحات الاقتصادية، ومناقشة الترتيبات المالية لعام 2018 والعام الحالي 2019.

لكنّ نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق قال وقتها إن المجتمعين اتفقوا على أن تتراوح قيمة الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، ما بين 47 و51 مليار دينار.

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