ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني واليورو أمام الدينار بالسوق الرسمية

تباين سلة العملات الأجنبية الرئيسية أمام العملة المحلية في السوق الرسمية

تباينت أسعار العملات الأجنبية الرئيسية (الدولار والإسترليني واليورو) مقابل الدينار، اليوم الخميس، في السوق الرسمية، مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، حسب الأسعار المعلنة من مصرف ليبيا المركزي.

وسجلت العملة الأميركية ارتفاعًا بنسبة 0.1% أمام العملة المحلية، حيث بلغ سعر الدولار 1.3881 دينارًا اليوم، مقارنة بـ1.3865 دينار أمس الأربعاء.

فيما تراجعت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بنسبة 0.1% أمام العملة المحلية، حيث سجل اليورو 1.5770 دينارًا اليوم، مقابل 1.5798 دينار خلال الفترة نفسها، كما هبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.005% أمام العملة المحلية، مسجلاً 1.7954 دينار اليوم، مقابل 1.7955 دينار.

تراجع العملات الدولية الرئيسة في السوق الموازية

واستقر الين الياباني عند 1.2600 دينار، لكنّ اليوان الصيني سجل ارتفاعًا طفيفًا إلى 0.2058 دينار، مقارنة بـ0.2056 دينار أمس.

وأمام بعض العملات الخليجية المرتبطة بالعملة الأميركية، تراجع صرف الدينار أمام الريال السعودي الذي ارتفع إلى 0.3701 دينار مقابل 0.3697 دينار أمس الأربعاء، كما هبط أمام الدرهم الإماراتي الذي ارتفع إلى 0.3779 دينار مقارنة بـ0.3775 دينار.

تأتي هذه الأسعار قبل إضافة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183% على بعض المسحوبات التي حددها المجلس الرئاسي العام الماضي وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي.