محمد سيالة يؤكد على 6 نقاط في اجتماع «التحالف الدولي لهزيمة داعش»

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 07 فبراير 2019, 08:10 مساء

أكد وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، على 6 نقاط في اجتماع «التحالف الدولي لهزيمة داعش» الذي عقد في العاصمة الأميركية واشنطن.

وقال سيالة في كلمته خلال الاجتماع «نؤكد على استمرار الالتزام وبذل الجهود في القضاء على الإرهاب وفق نهج شامل لايركّز فقط على العمل العسكري».

وأضاف قائلاً: «كما نؤكد على إيلاء أهمية أكبر للتعاون في مجال بناء قدرات أجهزة المخابرات والشرطة والجيش في مجال مكافحة الإرهاب».

ولفت سيالة إلى ضرورة «التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق العملياتي بين دول التحالف، خاصة في مراقبة الحدود، لاسيما مع ازدياد خطورة تنقّل الإرهابيين في سياق تدفقات الهجرة، وتعقّب تحرّكات المقاتلين الأجانب، ومصادر التهديد على شبكات الإنترنت ، ومنع تمويل المجموعات الإرهابية وإمدادهم بالسلاح».

وطالب سيالة بـ«إدراج ليبيا في برامج إعادة الإعمار ، نظرًا لحجم الدمار الكبير الذي خلّفته المعارك في محاربة تنظيم داعش».

كما طالب بـ«دعم دور قطاعات التعليم والإعلام والتربية، ودعم برامج التنمية المستدامة وتنمية المجتمعات المحلية، وتعزيز، برامج التأهيل للشباب».

وأشار سيالة إلى أن حكومة الوفاق «تتطلع لتوحيد الجهود الدولية والإقليمية لدعم ليبيا في إنجاح مسارها الانتقالي والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وفق نهج موحد ومنسق يحفظ سيادة الدولة وسلامتها الإقليمية، والحدّ من التدخلات السلبية الخارجية، الأمر الذي يعزز من فعالية جهودها في مكافحة الإرهاب»

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