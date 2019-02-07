بلومبيرغ: اشتباكات على بعد 30 كم من حقل الشرارة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 فبراير 2019, 08:08 مساء
حقل الشرارة النفطي (أرشيفية:الإنترنت)

شهد محيط حقل الشرارة يوم أمس اشتباكات بين قوات تابعة للجيش وأخرى تتبع الفريق علي كنّه المعين من قبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج آمرًا لمنطقة سبها العسكريّة.

ووقعت الاشتباكات على بعد 30 كيلومترًا حيث توجد قوات للجيش، التي لم تسيطر بشكل كامل على الحقل، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية.

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فيما كان المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش أعلن في مؤتمره الصحفي أمس أنّ «قوات تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية سيطرت على حقل الشرارة النفطي الواقع في حوض مرزق وتشرع في عملية تأمينه».

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر طبية بمدينة سبها، وقوع 5 قتلى و16 جريحًا نتيجة اشتباكات مسلحة جرت صباح اليوم بالقرب من حقل الشرارة النفطي.

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