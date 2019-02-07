وزارة الداخلية تكلف 8 مديريات أمن و13 جهة أمنية لتأمين طرابلس

كلفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني 8 مديريات أمن و13 جهة أمنية بتأمين كافة المرافق الحيوية للحفاظ على الأمن وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ ومخارج طرابلس وضواحيها.

وقال المكتب الإعلامي إن الوزارة كلفت «مديريات الأمن طرابلس وتاجوراء ورأس الغزال والجفارة وقصر بن غشير

وجنزور ومنفذ مطار معيتيقة الدولي ومنفذ مطار طرابلس العالمي حسب نطاق اختصاص كل مديرية».

ووفقًا لوزارة الداخلية يشارك مديريات الأمن المذكورة في تأمين طرابلس وضواحيها «هيئة السلامة الوطنية، وجهاز المباحث الجنائية، وجهاز المباحث العامة، وجهاز المخابرات الليبية، وجهاز الشرطة القضائية، وجهاز الإسعاف والطوارئ، ومصلحة أمن المنشآت والمرافق، والإدارة العامة للأمن المركزي، والإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، والإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات المؤثرات العقلية، والإدارة العامة لأمن المنافذ، والإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية».

ولفتت الوزارة إلى ضرورة «تفعيل عمل الدوريات والتمركزات الأمنية وتسيير حركة المرور وضبط الأشخاص المطلوبين على ذمة قضايا جنائية واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار».

وطمأنت وزارة الداخلية «المواطنين بأن الأوضاع الأمنية تسير بشكل صحيح, كما دعت الوزارة كافة المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن أي أعمال مشبوهه تخل بالوضع الأمني, حتى يظل الأمن مسؤولية تضامنية بين الجميع».