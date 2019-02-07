«الحكم المحلي» يبحث تفعيل جميع التشريعات المتعلقة بذوي الإعاقة

وزارة الحكم المحلي تبحث تفعيل جميع التشريعات المتعلقة بذوي الإعاقة

ناقش وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني الدكتور ميلاد عبدالله الطاهر، تفعيل جميع التشريعات المتعلقة بذوي الإعاقة، وذلك خلال لقاء مع تكتل منظمات مجتمع مدني معنية بذوي الإعاقة بحضور الوكلاء ومديري الإدارات والمكاتب التابعة للوزارة.

وأشار بيان صادر عن الوزارة إلى أنّ الاجتماع ناقش تفعيل جميع التشريعات المتعلقة بذوي الإعاقة لاسيما الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها الدولة الليبية.

وزیرة شؤون ھیكلة المؤسسات تبحث تفعيل المكاتب الخاصة بذوي الإعاقة

وأضاف البيان أنّه جرى «الاتفاق على استمرار مثل هذه الاجتماعات، وأن الوزارة ستتعاطى مع جميع الحقوق ذات العلاقة بكل جدية وستضعها من أولويات الوزارة في خطط عملها».

وكانت وزیرة الدولة لشؤون ھیكلة المؤسسات، إیمان بن یونس، ناقشت خلال الفترة الماضية تفعيل المكاتب الخاصة بذوي الإعاقة في بعض المؤسسات، لتھیئة الأشخاص من ذوي الإعاقة من الدرجة الأولى للدفاع عن حقوقھم.