المصرف المركزي يبحث تفعيل نظام التأجير التمويلي

اجتماع في المصرف المركزي يبحث تفعيل نظام التأجير التمويلي

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وأحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، تنظيم وتفعيل نظام التأجير التمويلي.

وأشار بيان للمصرف المركزي إلى أنّ «الكبير ومعيتيق» شاركا في لقاء بمجموعة العمل المُكلفة بدراسة وتنظيم وتفعيل نظام التأجير التمويلي.

وأضاف أن التركيز على تفعيل نظام التأجير التمويلي باعتباره من الوسائل الفاعلة في الاستثمار والإئتمان، والتي من شأنها المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات الاستثمارية.

والتأجير التمويلي هو أحد المصادر غير التقليدية للتمويل الاستثماري متوسط وطويل الأجل، والذي ينتقل بمقتضاه إلى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل المؤجر.