محللة: السراج يُحاول كبح جماح الجيش بتعيين الفريق «كنة»

الفريق ركن علي سليمان محمد كنه. (بوابة الوسط)

رأت المحللة المتخصصة في الشأن الليبي لدى مجموعة الأزمات الدولية، كلوديا غازيني، أن قرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج تعيين علي كنة قائدًا عسكريًا لسبها ما هو إلا محاولة لـ«كبح جماح الجيش الوطني».

وأضافت غازيني، في تصريحات أوردتها وكالة «بلومبرغ» الأميركية في تقرير أمس الأربعاء، أن «تعيين الكنة يظهر أن حكومة السراج تتفاعل مع التطورات عندما تحدث».

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وجاء في تقرير الوكالة أن حكومة الوفاق الوطني التي تنافس قائد الجيش الوطني خليفة حفتر تسعى للسيطرة على مدينة سبها الاستراتيجية التي يسيطر عليها الجيش الوطني بالفعل، مضيفة أن تلك هي «الحلقة الأحدث في تنافس الطرفين على السلطة».

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج أعلن، أمس الأربعاء، تعيين الكنة قائدًا عسكريًا لسبها، بعدما سيطرت قوات حفتر على المدينة في حملة بدأها الشهر الماضي في الجنوب تهدف إلى طرد الإسلاميين وتأمين المنشآت النفطية الحيوية.

وتقع سبها على بعد مائتي كيلومتر من حقل الشرارة أكبر الحقول النفطية في ليبيا. وسيطر الجيش الوطني بالفعل على الحقول والموانئ النفطية الرئيسية في الشرق، غير أن توجهه إلى الجنوب «أثار مخاوف من محاولة السيطرة على قطاع النفط في ليبيا» بحسب تقرير «بلومبرغ».

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وقبل تعيين الكنة قائدًا عسكريًا لسبها، طالبت حكومة الوفاق حفتر بوقف الضربات الجوية على المنطقة، ثم تلاه إعلان نشر قوات حرس المنشآت النفطية -التابع لحكومة الوفاق- لتأمين حقل الشرارة.

وقالت غازيني إنه «يمكن قراءة ما بين سطور هذا التعيين أن السراج أكثر حسمًا في كبح جماح الجيش الوطني».

وتوقعت «بلومبرغ» أن يكون لتلك الخطوة على الأرجح نتائج عكسية وتتسبب في إثارة توترات جديدة في المشهد السياسي الليبي المضطرب.