مقتل 5 وإصابة 16 جرّاء اشتباكات قرب حقل شرارة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 فبراير 2019, 04:15 مساء
قوات تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية داخل حقل الشرارة النفطي

نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر طبية بمدينة سبها، وقوع 5 قتلى و16 جريحًا نتيجة اشتباكات مسلحة جرت صباح اليوم بالقرب من حقل الشرارة النفطي.

وجرت الاشتباكات بين قوات تابعة للفريق «على كنة» آمر المنطقة العسكرية الجنوبية التابعة لحكومة الوفاق، وقوات تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، في أول صدام بين الطرفين في المنطقة.

وقال الناطق باسم القيادة العامة العميد أحمد المسماري لوكالة «د ب أ»، إن «الجيش سيطر على حقل الشرارة بعد هروب الجماعات المسلحة منه بعد أن أغلقته لفترة من الزمن ودخل الجيش بدون قتال للحقل».

وتنفذ القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر هذه الأيام عمليات عسكرية واسعة بغية السيطرة الكاملة على الجنوب الليبي، بعد أن سيطرت على أكبر مدن الجنوب وهي مدينة سبها.

كان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج أعلن، أمس الأربعاء، تعيين «على كنة» قائدًا عسكريًا لسبها، بعدما سيطرت قوات حفتر على المدينة في حملة بدأها الشهر الماضي في الجنوب تهدف إلى طرد الإسلاميين وتأمين المنشآت النفطية الحيوية.

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