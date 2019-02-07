بلدي مصراتة يتلف 2600 صندوق دجاج غير مطابق للمواصفات

أتلف جهاز الحرس البلدي مصراتة صباح الخميس 2600 صندوق من الدجاج المستورد غير مطابق للمواصفات، بعد رفضها من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مصراتة.

يشار إلى أن الشحنة تم ضبطها بالمنفذ الغربي لمدينة مصراتة خلال الأيام الماضية، ضمن حملة يقوم بها الحرس البلدي منذ فترة للتفتيش على المحال التجارية، والمخابز، والسلخانات، لضبط المواد المخالفة المواصفات، وفحص الشهادات الصحية للعاملين بها.

وتقدم المجلس البلدي بالشكر للشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة، وجهاز الحرس البلدي، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية مصراتة، والمفتش الصحي، لما يقومون به من جهود واضحة لحماية المستهلك الكريم.